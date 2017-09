Kaj pove o vas vaša kuhinja?

Veliko več, kot bi mislili.

Vsi smo že slišali rek ‘Si to, kar ješ’, marsikdo pa bi rekel, da smo pošteno brcnili v temo, če vam povemo, da o posamezniku veliko pove tudi njegova kuhinja. Gre namreč za podobno naložbo, kot je osebni avtomobil, za katerega celo psihologi trdijo, da je glasen znanilec našega karakterja, in s katerim lahko potegnemo kar nekaj vzporednic. Tudi kuhinjo namreč kupimo, ko v življenju začenjamo novo obdobje; pred nakupom dobro premislimo, kaj nam je všeč, saj jo nameravamo uporabljati daljše obdobje – gre za naložbo, ki, hočete ali nočete, odraža vaš življenjski slog ter vsakdanje navade.

Na srečo so naše kuhinje malce bolj skrite, zato naših karakternih značilnosti ne naznanjajo že z nekajstometrske razdalje. Če vas po ‘plehu’ lahko sodi prav vsak mimoidoči, vam bodo na račun kuhinje kakšno lastnost lahko pripisali le vaši najbližji ter morda prodajalec v salonu s pohištvom.

Malo za šalo in malo zares si pred oči naslikajte domači kuharski kotiček ter preberite spodnje vrstice. Se najdete med njimi?

Moderna

Tako kot modni kosi, ki visijo v vaši omari, morajo tudi kuhinjski regali slediti zadnjim trendom. Uživate v čistoči in urejenosti, ste izobraženi in v življenju dobro veste, kaj želite. Ostre linije odražajo vaš strogi značaj in visoke ambicije. V kuhanju sicer uživate, a večkrat jeste zunaj, saj nimate časa, obiski pa izpod vaše kuhalnice lahko pričakujejo specialitete iz le najboljših sestavin. V hladilniku lahko vedno najdemo steklenico vrhunskega vina, korito pa ni nikdar polno umazane posode. Prisegate na najnovejšo tehnologijo in posedujete vse moderne gospodinjske aparate, ki jih premore vaš proizvajalec bele tehnike.

Rustikalna

Kuhinja je vaš najljubši kraj v hiši ali stanovanju. Ste topla in pozitivna oseba, ki na obraz dobi nasmešek, takoj ko si nadene predpasnik. V vas se skriva romantična duša, ki z nostalgijo poustvarja recepte babic ter izumlja nova in nova peciva in slaščice. Obiski so vedno dobrodošli, vašega gospodinjstva pa nikdar ne bodo zapustili praznih trebuhov, saj boste iz rokava vedno stresli nekaj nadvse okusnega. Prisegate na klasičen plinski štedilnik, saj menite, da ogenj doda k avtentičnosti kuhinje, še vedno pa uporabljate stari dobri mešalnik, ki ste ga nekoč prejeli za rojstni dan. Namesto za novega denar raje porabite za ljubke krožnike in vzorčaste skodelice.

Minimalistična

Ste umetniška duša, ki obožuje minimalizem in hipsterske kose. Še tako staro kuhinjo znate v nekaj potezah spremeniti v pravo berlinsko kavarno, kjer prijatelji z veseljem popijejo ingverjev čaj iz različnih skodelic, ki so ali dizajnerske ali pa ste jih prinesli iz kuhinje prababice – skratka, tistih kozarcev iz bližnje veleblagovnice s pohištveno opremo, ki jih imajo vsi, v vaših omaricah ne bomo našli. Prisegate na zdravo hrano s pridihom orientalske in azijske kuhinje, ne branite pa se niti dobrega starega babičinega zavitka. Obožujete rastline in arhitekturne detajle, ki naredijo vašo kuhinjo udobno in prijetno, obiske pa boste postregli s krepčilno skledico karija ali slastno pito.

Kričeče barve

Ne marate klasike in radi izstopate. Na barve prisegate tako pri izboru garderobe kot kuhinjskih omaric. Ste energični in svobodomiselni, otroški prstni odtisi ali malce prahu vas ne vržejo s tira. Radi kuhate v družbi ter prisegate na klasike, ki vedno navdušijo vaše prijatelje. Čeprav hrane ne kupujete na zalogo, imate v zgornji omari vedno kakšno vrečko čipsa, za vsak primer, če vas presenetijo obiski. Obožujete pico.

Praktična

Vaš moto je kvaliteta, in ne kvantiteta. Vaša kuhinja je polna gospodinjskih pripomočkov, ponev in kuhalnic, ki visijo na steni, tako da so vedno pri roki. Radi dobro jeste in denar raje porabite za zalogo dobre hrane kot za nove omarice. Kuhinja vam služi kot orodje in posedujete vse gospodinjske aparate, ki so v resnici praktični, lesketajoče se moderne napravice pa vas ne ganejo kaj preveč. Pomemben del vašega gospodinjstva je tudi shramba, ki je vedno polna kozarcev za vlaganje.

Fotografije: Thinkstock