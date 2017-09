Instant čvek z Andrejo Freyer: Predpasnik je za vzdušje v kuhinji

Tokrat nas je v svoj kulinarični svet spustila novinarka revije Suzy, ljubiteljica dobre hrane in dobrih penin ter organizatorska polovica kulinaričnih dogodkov Skrivna večerja.

Kaj ste nazadnje pojedli?

Na vprašanja odgovarjam ravno po zajtrku. Pripravila sem si umešana jajčka z jurčki. Moja tast in tašča sta strastna gobarja in zadnje tedne jih tako rekoč jem vsak dan, na različne načine.

Nam lahko to pokažete?

Seveda. Sem ena izmed tistih, ki hrano, preden se je loti, tudi fotografira. 😉

Kdo drži kuhalnico v vašem gospodinjstvu?

Jaz.

Kakšen tip gospodinje ste? Likate kuhinjske krpe ali vam je vseeno za takšne malenkosti?

Sem kampanjski tip gospodinje. Priznam, da mi zelo redko uspe pospravljati sproti. Pomembno mi je sicer, da sta kopalnica in kuhinja vedno čisti, drugi deli stanovanja pa vsaj približno urejeni … Soba mojega najstnika je brlog, triletnica ne ‘prenese’ pospravljenih igrač, maček in jazbečarka pa tudi pripomoreta svoje. Ampak kuhinjske krpe in posteljnino pa obvezno likam.

S predpasnikom ali brez?

S predpasnikom. Se mi zdi, da doda k vzdušju v kuhinji, ha ha.

Brez katere sestavine si ne predstavljate svoje kuhinje?

Brez riža in testenin.

Gospodinjsko opravilo, ki ga najbolj sovražite?

Razporejanje umazanega kupa perila po barvah in materialih in zlaganje nogavic po parih.

Koliko na mesec zapravite za hrano?

Če sem iskrena, nimam pojma. Ko gre za hrano, običajno sploh ne razmišljamo, koliko smo zapravili. Zagotovo pa kar lep del družinskega proračuna.

Kaj se vam v hladilniku največkrat pokvari?

Jogurt.

Sobotni zajtrk …

Za sina in hčerko obvezno palačinke z nutello, z možem pa si običajno pripraviva tak ‘bife’: jajca, več vrst sira, skuta z zelišči, še topel kruh in slano maslo.

Najljubša jed?

Mineštre in testenine na vse možne načine.

Vegansko/vegetarijansko/brezglutensko/LCHF …?

Če se le da, brez mesa … Sicer pa nisem izbirčna.

Kava ali čaj?

Kava. Obvezno ena kratka takoj, ko se zbudim, druga, malo daljša sledi, ko zjutraj moža in otroke odpravim od doma.

Vino ali pivo?

Vsekakor penina. Kot aperitiv, kot spremljava k jedi in po njej. 😉

Domača kuhinja ali restavracije?

Zaradi svojega dela veliko hodim po restavracijah, in čeprav je nekaj res dobrih in obožujem njihovo hrano, je ni čez domačo kuhinjo.

Kosilo ali večerja?

Kosilo. To je zame pravzaprav najpomembnejši obrok v dnevu. Zanj si vedno vzamem čas. Večerjam bolj redko, večerjo pripravim za družinske člane.

Kaj je vaša specialiteta?

Enolončnice. Jedi na žlico so pri nas zelo pogosto na jedilniku.

Nam zaupate recept?

Izbrala bi mineštro z ječmenom, grahom in lečo. Ta jed mi je všeč, zato ker je pripravljena precej hitro, ni treba paziti na točno določene količine sestavin in lahko se igraš, eksperimentiraš z dodatki (npr. čili, piščančje meso …). Skuham jo kot osnovo, potem pa si jo vsak dodeluje še po svoje. Jaz poleg pojem samo kos sveže francoske štruce. 😉

Sestavine (za 4 osebe)

– približno 70 dag mešanice ječmena, graha in rumene leče

– manjša čebula

– 1 večji strok česna

– pelati (vlagam jih sama in porabim en kozarec, približno 2 dl)

– 4 srednje veliki koreni

– parmezan

– sušen koriander

– lovorov list

Priprava

Na oljčnem olju prepražim čebulo, ko postekleni, dodam sesekljan česen, in ko zadiši, dodam na kocke narezano korenje in čez nekaj časa še mešanico ječmena in stročnic. Zalijem z omako iz pelatov, posolim, popopram in notri vržem lovorov list. Kuham približno 15 minut. Vmes poskušam in vidim sproti, kaj jedi manjka, če pelati preveč povrejo, še malo zalijem z vodo. Proti koncu dodam še malo sušenega koriandra in tik pred serviranjem naribam še malo parmezana.

Česa ste danes najbolj siti?

Hrane nikoli. Sem pa sita tečnih, negativno nastrojenih ljudi, ki ne znajo uživati, se sprostiti in ne vidijo, kako lepo je življenje!

Naslovna fotografija: Peter Irman