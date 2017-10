Instant čvek z Ano Žontar Kristanc: najraje peče palačinke

Pretekli teden smo v Sobi 102 kuhali z ljubko Ano Žontar Kristanc, ki ste jo verjetno pred leti spoznali v oddaji Ana kuha, danes pa lahko njene kuharske vragolije spremljamo na blogu Anina kuhinja. Seveda smo tudi tokrat klepetali o gospodinjstvu in kulinariki, ki je Ani nedvomno pisana na kožo.

Kaj ste nazadnje pojedli?

Grški jogurt s sadjem za zajtrk.

Nam lahko to pokažete?

Sem že pojedla, ampak je bilo videti zelo podobno receptu na mojem blogu.

Kdo drži kuhalnico v vašem gospodinjstvu?

To bom pa kar jaz. Pa seveda oba malčka, ker je to najljubša ‘igrača’ v stanovanju. 🙂

Kakšen tip gospodinje ste? Likate kuhinjske krpe ali vam je vseeno za takšne malenkosti?

Rada sem gospodinja in obožujem likanje, pa vseeno priznam, da zadnje tri leta malo likam, ker mi zmanjka časa. Večinoma zravnam oblačila direktno iz sušilnega stroja.

S predpasnikom ali brez?

Iskreno – brez. 🙂

Brez katere sestavine si ne predstavljate svoje kuhinje?

Brez vsake. Uporabljam toliko različnih, da so mi vse nepogrešljive.

Gospodinjsko opravilo, ki ga najbolj sovražite?

Odnašanje smeti – zato jih po navadi obesim dragemu. Hvala, dragi. 🙂

Koliko na mesec zapravite za hrano?

Ne gledam toliko na denar, kadar kupujem sestavine, kot na kakovost.

Kaj se vam v hladilniku največkrat pokvari?

Redko se mi kaj pokvari, ker sem ena tistih, ki nerada meče hrano stran, in tako vedno pazim, da se vse poje do časa.

Sobotni zajtrk …

Palačinke. 😀

Najljubša jed?

Tenstan krompir.

Vegansko/vegetarijansko/brezglutensko/LCHF …?

Jem vse.

Kava ali čaj?

Čaj.

Vino ali pivo?

Vino.

Domača kuhinja ali restavracije?

Domača!

Kosilo ali večerja?

Večerja.

Kaj je vaša specialiteta?

Palačinke – moji fantje pravijo, da naredim najboljše. Pa domač kruhek.

Nam zaupate recept?

Seveda! Potrebujemo 12 zravnanih žlic pšenične moke, 2,1 dl mleka, 4 jajca, 4 žlice sončničnega olja, mali ščepec soli, 1 vrečka vanilijevega sladkorja ali čajna žlička vanilijeve esence.

Jajca ubijemo v posodo. Dodamo jim vanilijev sladkor ali esenco, ter ščepec soli. Z ročnim mešalnikom jih stepamo, dokler ne postanejo svetlo rumene barve in se količina zmesi podvoji.

V merilni lonček zmerimo količino mleka. V zmes z jajci vlijemo mleko, dodamo olje in presejemo moko. Vse sestavine zmešamo z ročnim mešalnikom, da se dobro povežejo. Pazimo, da v zmesi ne ostanejo grudice. S tem, ko smo v zmes dodali olje, ni potrebne nobene dodatne maščobe za peko.

Na štedilniku segrejemo palačinkarico. Segrejemo jo na temperaturo, ki je le odtenek nižja od najvišje. Pripravimo si dva krožnika, zajemalko in lopatico.

Zmes za palačinke zlijemo na palačinkarico in jo med zlivanjem premikamo, da se zmes enakomerno razlije. Počakamo, da zmes za palačinke zamatira, nato pa jo obrnemo, pečemo še na drugi strani nekaj trenutkov in odstranimo na krožnik. Pečeno palačinko položimo na krožnik in jo pokrijemo z drugim krožnikom, da čim dlje ohranimo toploto.

