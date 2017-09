Instant čvek z Markom Potrčem: »Če kuhinjo čistim jaz, se sveti!«

Danes smo o gospodinjskih opravilih in kulinaričnih navadah čvekali z Markom Potrčem, ki se tako kot pred televizijskimi kamerami odlično znajde tudi v kuhinji.

Kaj ste nazadnje pojedli?

Zajtrk. Ker je ravno jutro, ko odgovarjam. Mleto goveje meso, brokoli, cvetačo, stročji fižol, jajca in popečeno albuminsko skuto.

Nam lahko to pokažete?



Vprašanja sem prebral že ob kavi bolj zgodaj zjutraj in zato sem vedel, da bi bilo dobro fotografirati (smeh).

Kdo drži kuhalnico v vašem gospodinjstvu?

Oba. Brez skrbi, velikokrat jo držim jaz. Ampak v kuhanju uživam, zato mi ni težko.

Kakšen tip gospodinjca ste? Likate kuhinjske krpe ali vam je vseeno za takšne malenkosti?

Sem zelo redoljuben in natančen. Če kuhinjo čistim jaz, se sveti. Ne prenesem površnosti. Kljub temu pa kuhinjskih krp ne likam.

S predpasnikom ali brez?

Brez. Vedno kuham brez. Brez predpasnika …

Brez katere sestavine si ne predstavljate svoje kuhinje?

Mesa in zelenjave. Nasploh mesa in zelenjave.

Gospodinjsko opravilo, ki ga najbolj sovražite?

Da bi kakšnega prav sovražil, mi zdaj res ne pade na pamet.

Koliko na mesec zapravite za hrano?

Ne vem. Ne delam natančne računice. Trudimo se s hrano ravnati racionalno in je čim manj ali pa nič ne vržemo proč.

Kaj se vam v hladilniku največkrat pokvari?

Nič ni takšnega, da bi se nam večkrat pokvarilo.

Sobotni zajtrk …

Je kot praznik, ker ob sobotah jem malce več ogljikovih hidratov. Zato zjutraj naredim konkreten trening, za zajtrk pa ob jajcih, skuti in zelenjavi jem tudi kruh. Najraje kakšnega polnozrnatega ali pa ajdov kruh z orehi. Tega imam zelo rad.

Najljubša jed?

Dobro goveje meso. Najraje suho zorjeno in vsekakor ustrezno pečeno oziroma bolje rečeno, bog ne daj preveč zapečeno.

Vegansko/vegetarijansko/brezglutensko/LCHF …?

Jem vse. Le med tednom pazim, da ne zaužijem preveč ogljikovih hidratov. Jem jih v glavnem okoli treninga. Pred in po.

Kava ali čaj?

Definitivno kava!

Vino ali pivo?

Oboje je zelo redko. In oboje rad spijem. Ne pijem ju pa slabe kakovosti. Če že spijem pivo ali vino, spijem res dobro.

Domača kuhinja ali restavracije?

Oboje. Vse ob ustreznem času/priložnosti.

Kosilo ali večerja?

Je to resno vprašanje? Seveda oboje in vsaj en obrok še vmes.

Kaj je vaša specialiteta?

Govedina s svežo zelenjavo, sušenim paradižnikom ter popečeno albuminsko skuto. Zraven je lahko riž in sladki krompir.

Nam zaupate recept?

Ni kaj veliko za filozofirati v teoriji. Praksa je tista, ki te nauči ustreznih timingov in tehnik, kar je pa pri tem ključno. Torej, da je meso rare ali malo pod medium zapečeno. Da je skuta dobro popečena na obeh straneh (pripravim jo podobno kot sir za na žar) in hkrati še sočna v sredini. Da je zelenjava še hrustljava in polnega okusa, jo je najbolje pripraviti v parni pečici. Sušen paradižnik pa rahlo popečem ob mesu, a ga dodam malce kasneje v ponev, da ga ne zažgem. Pri sladkem krompirju pa je tako, da ga najprej skuham in nato popečem z malo masla. Solimo po okusu. Dober tek!

Česa ste danes najbolj siti?

Ničesar. Rad jem. Rad uživam v hrani. Če v določeni hrani ne uživam, je ne jem. Življenje je prekratko, da bi jedel hrano, ki je ne maram. Če sprašujete po čem drugem in ne glede hrane, pa se raje vzdržim. Raje govorim o hrani (smeh).

