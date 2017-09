Instant čvek z Nušo Lesar: Zaupala nam je recept za svojo najljubšo jed

Našo novo tedensko rubriko, v kateri bomo na hitro poklepetali z znanimi Slovenci o njihovih kulinaričnih in gospodinjskih navadah, začenjamo s simpatično voditeljico Nušo Lesar.

Kaj ste nazadnje pojedli?



Glede na to, da je jutro, sem spila sadno-zelenjavni smuti in zdaj čakam, da se malo poleže, da napadem še kosmiče.

Nam lahko to pokažete? (Ste morda fotografirali?)



Haha, ker če ni fotke, nisem jedla, ne? Ne, nisem fotografirala.

Kdo drži kuhalnico v vašem gospodinjstvu?

Jaz. Doma nimam prav hude konkurence na tem področju 🙂

Kakšen tip gospodinje ste? Likate kuhinjske krpe ali vam je vseeno za takšne malenkosti?

Včasih sem jih likala, zdaj pa ne več. Navado likanja vsega, ampak res vsega, sem podedovala po mami, v svojem gospodinjstvu pa sem zelo hitro ugotovila, da je čisto solidno tudi, če stvari hitro vzamem iz stroja, jih pogladim in lepo posušim. Niti fug v kopalnici ne drgnem več z zobno ščetko, kot sem to počela včasih, pa vseeno živim v čistem stanovanju, predvsem pa imam več časa za živa bitja 🙂

S predpasnikom ali brez?

Odvisno, kaj kuham. Za kosilo na hitro brez, za kuhanje marmelade ali pripravo domačih svaljkov pa s predpasnikom. Da imam kam roke obrisat 🙂

Brez katere sestavine si ne predstavljate svoje kuhinje?

Brez dobrega oljčnega olja.

Gospodinjsko opravilo, ki ga najbolj sovražite?

Čiščenje hladilnika in skrinje. Ko bodo obstajali takšni, ki se čistijo sami, definitivno menjamo hladilnik!

Koliko na mesec zapravite za hrano?

Preveč. Sicer sem se odvadila kupovati na zalogo, kot da bo jutri tretja svetovna vojna in bo stanovanje zaklonišče, ampak še vedno se mi zgodi, da je v tednu, ko vodim Svet in doma samo zajtrkujem, prepoln hladilnik in se mi stvari posledično pokvarijo …

Kaj se vam v hladilniku največkrat pokvari?



Predvsem zelenjava. Tudi kakšna odprta pašteta, ki je ne morem jesti več dni zapored, in salame.

Sobotni zajtrk?

Tatarski biftek na popečenem toastu z maslom. Poleg pa češnjevi paradižniki z mocarelo, preliti z olivnim oljem in dodano baziliko. In sveže stisnjen pomarančni sok ter čaj.

Najljubša jed?

Krompirjevi žganci z ocvirki in krvavico.

Vegansko/vegetarijansko/brezglutensko/LCHF …?

Nič od tega. Laktoza mi res ne dene dobro, zato se je izogibam, pa soli in sladkorja skorajda ne uporabljam.

Kava ali čaj?

Čaj.

Vino ali pivo?

Oboje, ampak ne v istem večeru.

Domača kuhinja ali restavracije?

Odvisno od počutja.

Kosilo ali večerja?

Oboje.

Kaj je vaša specialitete?

Verjetno kar moja najljubša jed. Krompirjevi žganci.

Nam zaupate recept?

Krompir v kosih skuhate v slani vodi približno do polovice, potem pa na sredino posode stresete kupček moke tako, da jo ob straneh, robu, obkroža voda, ki zaradi vrenja pljuska na moko. V sredini kupčka moke s kuhalnico naredite luknjo, da zagledate dno posode in vodo. Tako kuhate še toliko časa, da se krompir skuha. Potem odlijete malo vode v skodelico (ne v odtok, ker jo boste morda še potrebovali) in začnete mešati krompir in moko. Vse skupaj mora izgledati precej suho, saj krompir počasi spušča tekočino. Če se vam vseeno zdi presuho, dodajte tisto vodo, ki ste jo odlili v skodelico. Dobro zmečkajte vse skupaj, nastrgajte na kose in polijte z ocvirki. Poleg se odlično prileže krvavica ali pečenica.

Česa ste danes najbolj siti?

Vsega prej kot hrane 🙂

Naslovna fotografija: Mediaspeed

