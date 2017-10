Osem dejstev o mleku, katerih niste poznali

Ali ste vedeli …

… da s skodelico mleka (2,5 dl) odrasel človek izpolni kar tretjino (30 odstotkov) dnevnih potreb po kalciju, z litrom mleka pa več kot 100 odstotkov?

… da pol litra mleka pri petletnem otroku pokrije 35 odstotkov dnevnih potreb po beljakovinah, pri odraslem pa okoli 25 odstotkov?

… da je vitamin B1 (tiamin) izredno pomemben za tvorbo energije in boljši spomin? S skodelico mleka šolar izpolni kar 15 odstotkov dnevnih potreb po tem vitaminu.

… da se potreba po vitaminu B2 (riboflavin) pri nosečnicah in doječih materah močno poveča? Pomanjkanje se kaže v utrujenosti, izpadanju las, vnetju ustnih kotičkov in razcepljenih nohtih. Vitamin B2 sodeluje celo pri presnovi maščob, zato je uživanje mleka koristno tudi za vitek stas.

… da vitamin B3 pomaga pri nespečnosti? Kozarec toplega mleka pred spanjem je tako pametna odločitev.

… da je v mleku vitamin B12, ki je nujen za tvorbo mielinske ovojnice živčnih celic v možganih?

… da je najprimernejša temperatura za hranjenje mleka 5 stopinj Celzija?

… da za mleko veljajo strogi higienski predpisi? Kmetje, ki oddajajo mleko v prodajo, so dnevno nadzorovani, način vzorčenja je natančno določen. Neoporečnost in kakovost mleka se preverjata s kemijskimi, fizikalnimi in mikrobiološkimi analizami. Na podlagi dobljenih podatkov določijo kakovost mleka in odkupno ceno.

