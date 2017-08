Sam svoj mojster: Koktajli

Vesna Doknić, ena izmed blogerk, ki jih poznamo pod imenom Limetka, se je poglobljeno lotila priprave teh napitkov. Predstavljamo vam nekaj osnov, da se boste lažje lotili mešanic za domače vrtne zabave, vsak drugi teden pa boste na našem portalu našli tudi Vesnine recepte, odkritja in namige za pripravo.

Vesno je za koktajle navdušila kolegica iz Londona, ki je delala v barski industriji in jo, opremljena z znanjem, podučila, da koktajl ne pomeni presladke pijače s papirnatim klobučkom, temveč da so pisani napitki veliko več od tega. Učili sta se v praksi in vsakič znova obdelali kakšen dober koktajl bar v Londonu, Vesna pa je imela do barmanov in njihovega poklica vedno večje spoštovanje. »Ker v Ljubljani ni veliko dobrih koktajl barov in ker ima moje stanovanje šank, sem se odločila bolj podrobno podučiti o umetnosti mešanja pijač. Hobi je zelo ‘svež’, cilj se je naučiti čim več trikov in osnov ter obvladati osnovne recepte,« pravi naša sogovornica, ki je zagrizena zagovornica filozofije, da kanon v kulinariki obstaja z dobrim razlogom, zato se bo tega držala tudi pri pripravi koktajlov.

Komponente koktajlov

Temelj priprave koktajlov je v razumevanju odnosov med močnimi in šibkimi okusi ter med kislimi in sladkimi toni, razloži Vesna. Za dober koktajl je pomembno, da noben okus ne prevlada in da alkohol ne izstopa: »Močen okus se tu nanaša na glavno alkoholno sestavino pijače, kot je vodka, rum ali gin. Šibek okus pomeni bolj lahke alkoholne pijače, kot so likerji in alkoholizirana vina. Kisel okus ponavadi predstavlja agrume, kot so limona ali limeta, medtem ko sladek okus predstavlja sladkor in sirupe.« A kako vedeti, kdaj je ravnovesje pravo? Vesna pravi, da je najlažji način za dobiti občutek za mešanice priprava po osnovnih receptih za koktajle, na podlagi katerih lahko gradimo nove okuse.

Vsak od njih ima svoj poseben trik, ki ga lahko prenesemo v druge kontekste,svetuje. Sirupi in pireji. Ko začnemo prebirati recepture za koktajle, se lahko kaj hitro prestrašimo, saj navajajo različne sirupe in pireje, ki pa jih ni tako preprosto kupiti, hkrati pa nas to lahko preveč udari po žepu. A brez strahu, pravi blogerka, najlažje je začeti z osnovnimi sestavinami in preprostimi koktajli, za dober gin in tonik, tudi sicer njen najljubši, pač ni treba veliko. Poglejte okoli sebe: zelišča se bohotijo v tem času in lahko si jih nekaj rezerviramo za naše napitke, tako da iz njih preprosto pripravimo sirup. Vse, kar potrebujemo, so na primer rožmarin, sladkor, voda, ogenj in pol ure časa. Podobno je s pireji: to ni nič drugega kot sladke sadne kašice, ki si jih lahko hitro, poceni in preprosto pripravi prav vsak.

Pripomočki

Obvezna oprema je dober mešalni kozarecoziroma shaker, če ga nimamo pri roki, pa lahko uporabimo termovko, je iznajdljivo odkrila Vesna. Za merico lahko uporabimo šilce, dolgo žlico za ledeni čaj namesto profesionalne mešalne žlice in cedilo za čaj namesto barskega cedila. Kar pa se tiče uporabe kozarcev, je to po Vesninem mnenju zelo osebna odločitev: večinoma služijo za umetniški vtis ali povedo nekaj o dojemanju pijače. Tako imenovani coupe kozarec (trebušast kozarec s pecljem) velja za bolj ženstvenega in elegantnega, medtem ko kozarec za viski velja za bolj robustno in moško izbiro. Kje najdemo še več informacij.Pred leti smo v Sloveniji dobili prevod Srebrne knjige koktajlov, a Vesna, ki zase pravi, da je otrok interneta, najraje pobrska po spletu. Pravi, da se o mešanju pijače lahko ogromno naučimo na kanalu youtube in kakšnem dobrem kulinaričnem podkastu.

Naslovna fotografija: Thinkstock/Rimma_Bondarenko