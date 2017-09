Kralji testenin Italijani pravijo bistrim juham brodo ali zuppa, enolončnici minestra ali minestrone, v vseh pa se navadno znajdejo testenine.

Praktični Slovenci v govejo juho zakuhamo »nudlne« ali ribano kašo, v enolončnico pač »kar ene makarone«, medtem ko oni izbiri oblike posvetijo veliko več časa in misli. Po moji presoji delajo prav.

1. Testenine dajo juhi pomemben del okusa in teksture, zato je zelo pomembno, da izberemo prave. Ločimo jih po velikosti, obliki in vrsti testa. Jajčne obogatijo juho z beljakovinami, kar velja upoštevati v brezmesnem obroku.

2. Osnovno pravilo je, da naj bo velikost testenin podobna ali enaka velikosti drugih sestavin, navadno zelenjavi. Nerodna reč – testenine se med kuhanjem napijejo vode, juho tako (hvalevredno) zgostijo, a se zato precej povečajo. Ne obupajte – po nekaj neuspelih poskusih boste gotovo že vešč strokovnjak za izbiro prave velikosti.

3. Testenine vsrkavajo tekočino tudi potem, ko smo lonec že odstavili s štedilnika, zato jih obvezno skuhamo na zob (al dente) in juho postrežemo takoj. Če ne moremo, potem testenine raje zakuhamo pozneje, tik pred postrežbo.

4. Zvezdice, testeni rižek, cevčice, rinčice, abecedo in podoben testeni drobiž izberemo po izkušnjah za tiste juhice ali mineštrice, v katerih so koščki zelenjave ali drugih sestavin res majhni, z velikostjo testenin pa stopnjujemo tudi velikost mesa, zelenjave in drugega.

5. Najmanjše jušne testenine so nagajive. Lahko nas zavedejo, da jih je premalo, in jih dodamo še malo, za vsak primer. Kaj ni potem juha velikokrat pregosta? Moj nasvet je preprost – zakuhajte vedno ravno malo manj, kot mislite, da jih je potrebno. Ali pa za vsakega jedca vzemite za (njegovo) pest testenin.

6. Nekoliko večje testenine so naprstniki, polžki, njokci, ušeca, kolesca, metuljčki in podobno. Te so primerne za gostejše, malo bolj krepke juhe, predvsem tiste s stročnicami. Večje oblike popijejo veliko vode, in to sorazmerno hitro, vendar vseeno ne tako hitro kot najmanjše.

7. Bolj ko je juha lahka in bistra, manjše naj bodo testenine. Ali prevedeno, manj ko je sestavin v juhi, manjše naj bodo testenine. Edina izjema so tortelini, kapeleti, celo ravioli – te praviloma zakuhamo v bistro juho ali v res nežno juhico z delčki podobne velikosti, kot so tortelini.

8. Pazite pri nadevu tortelinov, saj ni vsak primeren za juho. Ali pač? Stvar okusa. S sirovim gotovo ne boste zgrešili.

9. Nadevane testenine so predvsem občutljive in prava umetnost jih je skuhati, ne da bi razpadle. Najlaže gre, če je sestavin v juhi malo, prav tako, da jih kuhamo v večji količini vode ali juhe. Lahko jih celo skuhamo posebej in šele kuhane vložimo v juho, kakor včasih storimo pri nežnih cmokih. Pobrskajte po trgovskih policah. Najti je mogoče tudi takšne nadevane testenine, ki so kuhane že v dveh minutah. Pride prav, saj bo njihova končna velikost skoraj povsem enaka kot pred kuhanjem.

10. Juhe z zakuhanimi testeninami nikoli ne zamrznemo, saj se testenine med ohlajanjem, zamrzovanjem, odtajanjem in spet segrevanjem krepko napojijo, povečajo, od juhe pa nastane ena velika packarija. Zamrznemo le juho, testenine vanjo zakuhamo tik pred postrežbo.

Foto: Thinkstock

Poskusite še: Krepka juha z drobnimi jušnimi testeninami