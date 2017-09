Gordon Ramsay obnorel svet z novim receptom za ameriški zajtrk (VIDEO)

Krompirjeva omleta, jajca in slanina. Kje je trik?

Ta kuharski superzvezdnik nas je prepričal že z marsikaterim receptom, naučil, kako se pravilno pripravi umešana jajca, wellingtonsko pečenko, čokoladne tartufe in še kaj. Ko pa je ta teden s svetom podelil video za pravi ameriški zajtrk, je na spletu zavladalo navdušenje: prispevek na YouTubu si je v manj kot dnevu ogledalo več kot milijon gledalcev. Zakaj, se sprašujete?

Ljudi navdušujejo izjemno enostavni recepti, kar ta prav gotovo je. Hkrati je jed sestavljena iz sestavin, ki jih vsi obožujemo: to so krompir, jajca in slanina. Če tej preprostosti Ramsay doda še nekaj svojih trikov in namigov, je uspeh zagotovljen. Med drugim nam zaupa, katero vrsto krompirja je najbolje uporabiti, kako na drugačen način karamelizirati slanino in kako doseči, da bo krompirjeva omleta dovolj hrustljava.

Zastavlja pa se nam vprašanje, ali bi bil recept enako priljubljen, če zvezdnik ne bi popihal na dušo Američanom, češ da je s to jedjo dokazal, da imajo prav oni najboljše zajtrke. Kot lahko preberemo v komentarjih na YouTubu in Facebooku, so gurmani jed nemudoma preizkusili in sporočili svoje odzive, nekateri, predvsem Ramsayevi sonarodnjaki, pa so razočarani, da se je Gordon odločil za ameriški zajtrk.

Kako se to trenutno najbolj vročo jed, ki jo je Ramsay označil za najboljši ameriški zajtrk, pripravi?

1. Krompir in čebulo naribamo, začinimo, pomešamo ter odcedimo, razporedimo po ponvi in ob robu obložimo z maslom.

2. Krompirjevo palačinko spečemo na štedilniku najprej na eni strani, nato jo obrnemo s pomočjo krožnika in jo spečemo še na drugi strani.

3. Na omleto ubijemo jajca, jih začinimo in vse skupaj dokončamo v pečici.

4. Med tem rjavo prepražimo slanino na olju, sladkorju, soli in maslu.

5. Slanino razporedimo po krompirjevi omleti in postrežemo.

Boste recept preizkusili tudi vi? Oglejte si video, nato pa nam sporočite, kakšna bi bila vaša različica Ramsayevega zajtrka.

Naslovna fotografija: Youtube