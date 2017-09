Naša zadržanost do zamrznjene zelenjave ali sadja je neupravičena, saj je taka v nekaterih primerih bolj zdrava.

Zamrznjeno sadje ali zelenjava ima slab sloves, ker naj bi živila v procesu zamrzovanja izgubila svojo hranilno vrednost, teksturo in okus. Praviloma so zmrznjena cenejša od svežih in že vnaprej očiščenih in razrezanih, zaradi česar so bolj praktična za uporabo. Povrhu so dostopna vse leto. Tehnologija hitrega zamrzovanja je že tako napredovala, da se v živilu ne tvorijo veliki kristali, ki bi poškodovali rastlinsko tkivo in uničili okus.

Seveda zamrznjena zelenjava izgublja hranila, a to velja tudi za svežo; vsebnost vitamina C v grahu se prepolovi že v enem dnevu. Študija univerze v Kaliforniji, ki je primerjala hranilne vrednosti zamrznjene in sveže zelenjave, med njima ni našla pomembnih razlik, v zamrznjeni je bilo celo več vitamina B. Sveža zelenjava premaga določeno pot do naše kuhinje, v tem času pa njena hranilna vrednost vztrajno pada. Po drugi strani je zamrznjena hitro po obiranju in nabiranju očiščena in zamrznjena. Strokovnjaki za pripravo zamrznjene zelenjave odsvetujejo njeno kuhanje, najbolje se menda obnese hitra priprava v slogu kitajske kuhinje.

Besedilo: Andrej Predin

Naslovna fotografija: Andrej Predin

Preberite še: Kolumna mame – Koliko zarečenega kruha moramo pojesti in zakaj sem sitna mati?