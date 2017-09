Saj veste, ključ je vedno v malenkostih.

Pri čiščenju se izogibajte vodi

Ti slastni gozdni sadeži so kot spužve, ki posrkajo vsak kanček tekočine. Tudi same vsebujejo veliko vode, ko pa jih skušamo popeči, potem ko smo jih namakali v vodi, se nam v ponvah skuha gobova juha, namesto, da bi se slastni koščki obarvali zlatorjavo. Ste se kdaj vprašali, zakaj se vam gobice ne zapečejo tako hrustljavo kot v restavraciji? Zdaj veste! Kot nam je povedala Ana Ivanovič iz Gobarskega društva Bisernica iz Celja, jih grobo očistite že na rastišču v gozdu, doma pa jih nikar ne namakajte v vodi, če je potrebno in če so gobe preveč blatne, jih na hitro splaknite pod tekočo vodo in osušite.

Namesto vode pa …

Zamenjajte jo s papirnato brisačko oziroma krpo ali nežno krtačko ter vsako gobo posebej očistite. Oh, ne, boste rekli, to je tako zamudno! A verjemite nam, ni ga boljšega od pravilno popečenih gob, s katerimi lahko dodelate marsikatero jed, kot so zelenjavni pireji, toasti, poširana jajčka, fokača, omleta, odličen steak in še bi lahko naštevali.

Še nekaj namigov za piko na i

Ivanovičeva pa nam ponuja odlično idejo, kako sadeže uporabiti, da bomo v njihovem okusu uživali dlje časa: očiščene posušite na soncu, pečici ali dehidratorju in s kavnim mlinčkom zmeljite v prah, s katerim po potrebi začinite jedi. Gobe, posebno posušene, veljajo za umami, zato bodo vaše enolončnice, rižote, polenta in golaži vedno polni okusa.

Previdno s poprom: Gob nikar ne poprajte med kuho ali popekanjem, saj nekatere vrste rade zagrenijo, nas opozarja Ivanovičeva. Ne pozabite tega namiga, ko boste naslednjič v pričakovanju, da se jurček, ki ste ga dopoldne nabrali v gozdu, popolno zapeče.

Če smo že začeli z vprašanjem, zakaj se nam gobe ne zapečejo tako, kot bi želeli, pa še zaključimo z namigom, kako jih pravilno popeči. Nam najbolje uspe, ko ponev in olje segrejemo na srednje močnem ognju. Natrgane gobe (ki jih nismo očistili z vodo!), razporedimo po ponvi in počakamo približno tri minute, da se na spodnji strani zlatorjavo zapečejo. Šele nato jih obrnemo, posolimo in naslednjih pet minut vsake toliko premešamo.

