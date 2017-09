Koraki do najboljših enolončnic

Če jih boste kuhali na tak način, vas bodo slavili po najboljši pripravi.

Restavracije so že preoblekle svoje menije v jesenska oblačila, tako lahko vsak dan izbiramo med jedmi na žlico, kot so ričet, golaž in zelenjavne enolončnice. Podobno smo doma že povlekli na plan velik lonec in v njem skuhali raznorazne godlje. Čeprav enostavna jed, lahko kaj hitro postane središča omizja, zlasti če se pri pripravi spogledujemo s tujimi deželami in si omislimo govedino po burgundsko, mehiški čili ali indijski curry. Ne glede na recept pa je pomembna globina okusa, ki v loncu nastane s počasnim brbotanjem. Ni je boljše utehe kot odlična vroča jed na žlico, kajne? In obratno, ni večjega razočaranja, kot pogoltniti brozgo praznega okusa. Nekateri svoje mineštre žal ne znajo pocrkljati in ji med pripravo pokloniti nekaj pozornosti.

Izbira mesa

Enolončnica je poceni jed, tako pozabite na drage kose mesa. Najcenejši in v naših očeh slabši deli bodo razvili najboljše okuse, saj se na njih skriva kar nekaj maščobe: ta pomaga mesu do dodatnega okusa in mu ohranja sočnost. Med dolgim kuhanjem bodo kosi postali mehki, da se bodo topili v vaših ustih. Odlična bo tako vratovina kot potrebušina, piščančji deli pa so najboljši tisti s kostjo.

Zelenjava

Narežite jo na enako velike koščke. Tisto, ki se kuha hitreje, dodajte bolj proti koncu. Če boste enolončnico kuhali brez mesa, je dobro zelenjavo najprej do zlatega popeči, deglazirati s suhim vinom ali pivom in zaliti z zelenjavno jušno osnovo.

Lonec

Odlični so litoželezni ali glineni lonci, v katerih se temperatura enakomerno porazdeli, da se hrana ne prime ali zažge, jed pa počasi poglablja pogovor med sestavinami. Najbolj priročni so lonci, ki jih lahko postavimo tudi v pečico, jo prižgemo na 150 stopinj Celzija in za nekaj ur pozabimo, da se v njej karkoli dogaja. Pomembno pa je tudi, da izberete lonec prave velikosti, kajti če bo prevelik, bo tekočina prehitro povrela. Idealno je, da ga napolnite do treh četrtin.

Nikar je ne gostite z moko

Podmet, ki ga tako radi dodajamo proti koncu kuhanja, ko ugotavljamo, da nimamo dovolj gostega rezultata, popolnoma pokvari okus. Bolje bo, da v moko že na začetku povaljamo meso, ki ga bomo skuhali v enolončnici. Popečemo ga, odstranimo iz kozice, nadaljujemo z zelenjavo, nato pa deglaziramo z malce vina, ki s kozice pobere vse najboljše okuse, ki so se nabrali med popekanjem. Meso vrnemo v lonec in vse skupaj prelijemo s paradižnikovo mezgo (če jo uporabimo) in jušno osnovo.

Čarobni dodatki

Ko porabite parmezan, nikar ne zavrzite njegove skorje, raje jo uporabite za nekaj umamija v enolončnicah ali rižotah. Nepogrešljiva so sveža zelišča in začimbe, kakšen prekajen kos mesa – tega lahko za vegetarijansko različico nadomestite z dimljeno papriko, kisla ali sladka smetana, za eksotičen priokus pa kokosovo mleko. Jamie Oliver bi vam razložil, da v lonec skrijte še file inčuna, tudi zanj je značilen umami, ki bo jed ponesel na višjo raven, okusa po ribi pa ne bo zaznati. Čarobno moč ima tudi paradižnik, predvsem tisti iz konzerve. Nihče nam ne zna razložiti, zakaj, zato poskusite in presenečeni boste, koliko okusnejša bo vaša jed.

