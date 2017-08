Borovnice premorejo zakladnico zdravja

Raziskave so pokazale, da te modre kroglice upočasnjujejo staranje, krepijo vid in možganske funkcije, borovničev sok pa je zdravilo proti slabokrvnosti.

Jagodičevje, tudi borovnice, velja za zaveznika zdravih kosti, dobre prebave in lepe kože, hranljive sestavine v borovnicah nižajo tveganje za razvoj nevrodegenerativnih bolezni, bolezni srca in tudi raka. Ravno zato naj bi jih jedli vsak dan, najmanj eno pest. Lahko bi rekli, da borovnice pokajo od zdravja: so hranljive in okusne, imajo zelo malo kalorij, zato pa veliko antioksidantov, vitaminov C, A in E ter B-kompleksa, v njih so mangan, selen, cink in železo. Z njimi si krepimo možganske funkcije: so polne antioksidantov, v njih je tudi antocianin, ki upočasnjuje staranje možganskih celic.

Borovnice prispevajo k boljšemu učenju, izboljšanju psihomotoričnih sposobnosti (zlasti ravnotežja in koordinacije) in upočasnjevanju demence. Raziskave so pokazale, da njihovo uživanje niža tveganje za infarkt, zlasti pri ženskah. Ker imajo nizek glikemični indeks, jih lahko uživajo tudi diabetiki. Te modre kroglice so bogate s polifenolom, ki krepi kosti, zato se priporočajo posameznikom, ki bolehajo za artritisom.

Študije so potrdile, da preprečujejo izgubo kostne mase po menopavzi. Tudi oči nam bodo hvaležne: antocianin izboljšuje nočni vid in veča prekrvljenost oči. Če uživamo borovnice, se laže in hitreje prilagodimo na temo, pravijo strokovnjaki; sušene so prav tako dobre kot sveže. Večina ljudi jih povezuje z drisko oziroma lajšanjem tega nadležnega stanja. Vsebujejo vlaknine, ki spodbujajo prebavo in obenem preprečujejo nastanek nevarnih patogenov.

Poleg tega številni sežejo po njih ob vnetju urinarnega trakta: borovnice namreč kot brusnice blagodejno vplivajo na mehur, čistijo urinarni trakt in preprečujejo vdor bakterij. In še ena korist je: polifenol in antoksidanti v njih ohranjajo elastičnost kože, spodbujajo proizvodnjo kolagena in blažijo videz gub. Še en razlog, da jih bomo raje jedli. Vedno izberite čvrste in neuvele borovnice, plastično škatlico, v kateri jih kupimo, pretresite: če jagode delujejo zlepljene, se je morda že razvila plesen. Jejte sveže, operite jih tik pred umivanjem, a to storite pazljivo, saj so nežne. Če jih nabirate sami in veste, da je rastišče neonesnaženo, jejte pravkar nabrane.

