Odlike hranljive in zdravilne robide

Vsestranska in slastna.

Robida, lat. Rubus fruticosus, je navadno precej velik, tudi čez dva metra, močno razvejen bodičast grm. Njeno rastišče je gozd, rada ima sonce. Je najpogostejša spremljevalka gozdnih poti, še posebno tistih nevzdrževanih, prav tako jo najdemo na posekah, ob robovih travnikov, med grmovjem ter pogosto na gozdnih jasah. Vrst je ogromno, menda več kot 300, kajti nagnjene so k medsebojnemu križanju. Uporabimo lahko vse vrste robid, ki imajo plodove temne, skoraj črne barve. Cvetijo od pomladi do jeseni in ni redkost, da boste na enem grmu nabirali že plodove, na drugem pa videli cvetove, saj nekatere vrste cvetijo nepretrgano. Robidi se je treba približati previdno, sicer se bodo dolga stebla oziroma veje z ostrimi, ukrivljenimi trni nemudoma zapletli v oblačilo ali popraskali nezavarovano kožo.

Zdravilni listi

Zdravilni deli robide so listi, zgornji del poganjkov, plod in korenina. V zeliščarstvu najpogosteje uporabljamo mlade, dozorele liste, ki jih na hitro posušimo na temperaturi okoli 38 stopinj. Posušene nato dodajamo različnim mešanicam ali samostojno uporabimo za pripravo čaja. Robidov čaj deluje kot dobra pomoč pri notranjih krvavitvah in vnetjih, recimo želodčnih, črevesnih, proti hemoroidom, učinkovit je pri hudi driski, zdravi oz. čisti kri, zato je nepogrešljiv pri kožnih in drugih boleznih, povezanih s krvjo. Zaradi vsebnosti čreslovin ga uporabimo pri vnetju ustne sluznice in težavah s parodontozo. Priporočljivo ga je uživati tudi zadnji mesec nosečnosti, saj mehča oz. pripravlja porodno pot (enako kot malina), sicer pa so listi enako kot malinovi zaradi okusa odlično zelišče za pripravo domačega planinskega čaja.

Le zrele so nabite s hranili

Poleg vsestransko uporabnih listov so tu še plodovi, sadeži ali, kot jim rečemo, robidnice. So temno modre, skoraj črne, sijoče barve, kot bi jih zloščili. Zrele plodove najdemo že v sredini meseca avgusta. Pomembno je, da trgamo le popolnoma zrele čvrste plodove, kajti le takšni so prava zakladnica zdravilnih in hranljivih učinkovin. Nezrele pustimo na grmu, saj so za nas brez vrednosti, enako velja za preveč zrele, saj vsebujejo alkohol. Najslajši so sveže nabrani, ampak brez skrbi, tudi toplotno obdelani ne izgubijo zdravilne vrednosti. Robidnice so resnično prava zakladnica vitaminov (B1, B6, C, E), kalija, magnezija in še bi lahko naštevali. Naj omenim nekaj zdravstvenih težav, ki se jim vsaj delno lahko postavimo po robu z njihovim uživanjem: znižujejo slab holesterol, pomagajo organizmu v bitki proti prostim radikalom, delujejo antibakterijsko in protivnetno, zaradi velike vsebnosti fitostrogenov preventivno delujejo proti raku dojke in materničnega vratu, so odlično sredstvo za povečanje koncentracije in učinkujejo proti osteoporozi.

Robidnice so jagodičevje, ki spada med najmanj kalorično sadje, zato jih je dobro umestiti na jedilnik. Imam pa tudi nasvet za vse, ki me sem ter tja poiščete in povprašate, česa bi se lahko lotili oz. kaj je tisto, česar v Sloveniji primanjkuje in bi bilo koristno gojiti: robide.

Besedilo: Mirjam Grilc

Foto: Nick Sarro/Unsplash

