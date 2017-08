Osnove: Kako poširamo jajca?

Pripravljamo jih na oko, ocvrta, stepena in pečena, prav tako kuhana v mehko ali v trdo, nekaj posebnega pa je, če jih poširamo.

1. V lonec nalijemo vodo. Pristavimo jo in zavremo. Lonec naj bo dovolj visok, da lahko vanj nalijemo za štiri prste visoko vode, in dovolj širok, da vanj sežemo s penovko oziroma da lahko v njem poširamo vsaj po dve jajci naenkrat, če jih potrebujemo več.

2. Jajce previdno ubijemo v majhno skledico, pazimo, da ne poškodujemo rumenjaka. Ta korak lahko zelo spretni in pogumni celo izpustijo in ubijejo jajce naravnost v lonec z vrelo vodo. In kako najlaže ubijemo jajce? Preprosto, z jedilnim nožem narahlo potolčemo po lupini, da nastane razpoka, nato jo s palcema razpremo in zlijemo vsebino jajca v skledico.

3. Ko voda v loncu zavre, v kozico vlijemo kis. Na liter vode dodamo tri žlice kisa.

4. Temperaturo zmanjšamo, da voda le rahlo vre, nato vanjo previdno vlijemo jajce. Beljak mora takoj vsaj delno zakrkniti in ostati čim bolj ob rumenjaku.

5. Pomagamo si s penovko, da jajce dobi lepo obliko, poskrbimo tudi, da se ne dotika robov lonca. Nekateri kuharji svetujejo, da za lepo obliko poširanega jajca z žlico ali paličico nežno vrtimo vodo okrog njega, ne da bi se ga dotikali, in ustvarjamo vrtinec, zaradi katerega beljak lepo obda rumenjak. Se kar obnese.

6. Jajce poširamo tik pod vreliščem približno tri minute. Za preizkus ga s penovko dvignemo iz vode in nanj previdno pritisnemo s prstom. Beljak mora biti čvrst, rumenjak v notranjosti pa še mehak.

7. Jajce s penovko dvignemo iz vode in po potrebi obrežemo moteče resice beljaka. Preložimo ga v hladno vodo ali v toplo, če bomo uporabili še toplo jajce. Pred uporabo ga obrišemo s kuhinjskim papirjem. Najbolj slastno pa je, če poširano jajce ponudimo takoj, na kosu popečenega kruha, nekaj listih solate ter začinjeno s soljo in poprom. Če smo postopek izvedli pravilno, se nam bo rumenjak mamljivo razlil po krožniku.

Poglejte si video, kako Jamie Oliver pošira jajca na kar tri načine.

Naslovna fotografija: Thinkstock

Preverite še: Kako očistimo ribo?