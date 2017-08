Katere sladkovodne ribe po krivici zapostavljamo?

Pogosteje kot sladkovodne ribe pripravljamo morske, a poznavalci pravijo, da se smuč, ki ima nežno meso in odličen okus, brez težav kosa z mnogo bolj znano orado ali brancinom.

Ribe bi morale biti pogosto na našem jedilniku, svetujejo strokovnjaki, najprej pomislimo na morske, od sladkovodnih poznamo predvsem postrvi, ki jih lahko dobimo tako rekoč v vseh ribarnicah in ribogojnicah po Sloveniji. Spomnim se, da smo pred desetletji doma vsaj enkrat na teden jedli ribe, saj je bil družinski prijatelj ribič. Pogosto smo zvečer, ko smo se vrnili domov, na kljuki vrat našli polno vrečko rib, da se je mama jezila, ko jih je čistila pozno v noč. A naslednji dan so vsem teknile. Morske smo si privoščili le na počitnicah na obali. Dopoldanski obisk ribarnice na ljubljanski tržnici kaže na zapostavljenost sladkovodnih rib. Med množico morskih rib in drugih plodov morja le na dveh ali treh stojnicah ponujajo postrvi, potočne ali šarenke, ter fileje vitkega soma. Po besedah prijazne prodajalke so uvoženi iz daljnega Vietnama. Krapa, ki ga sicer najdemo na spletnem ceniku ribarnice, ne morete kupiti, tako da lahko rečemo, da je ponudba sladkovodnih rib precej uborna.

Ribiči priporočajo smuča ali soma

Škoda, saj se prenekatere po okusu in kakovosti lahko kosajo z morskimi. Izkušeni ribiči pravijo, da je izjemno cenjen smuč, riba belega, rahlega mesa in odličnega okusa, ki bi ga lahko postavili ob bok prestižnemu brancinu ali oradi. Pa še brez kosti je povrhu. Tudi menek, ščuka, som in bolen se znajdejo na trnku pa seveda krap, a tega mnogi ne marajo zaradi izrazitega vonja po mulju. Ribiči se ne branijo niti podusti ali ogrce, v ribogojnicah pa najpogosteje najdemo postrvi, ki so tudi najbolj priljubljene med potrošniki. »Pri nas gojimo šarenko, to je navadna postrv, potočno postrv in potočno zlatovščico, ki je zame najboljša riba, poleg tega pa še sulca, jesetra in soma,« nam je povedal Dominik Goričar, direktor ribogojnice Goričar, največje v Sloveniji. Pojasnil je, da so to ribe, ki jih gojijo v hladnovodnih ribogojnicah, to pomeni v tekočih vodah, medtem se denimo krap, amur in ščuka gojijo v toplovodnih bazenih.

Po ribe v ribogojnico

Zanimalo nas je, kje lahko kupimo sladkovodne ribe, če pa jih niti v dobro založeni ribarnici nismo našli. Očitno je bolje, da se odpravimo h kateremu od večjih trgovcev, ki ponujajo vse od naštetih, seveda občasno. Tako da ni treba obupati, če si zaželimo pečenega sulca, treba je le nekaj potrpežljivosti, pa si bomo privoščili okusno kosilo. Še najbolj zanesljivo je, če se odpeljemo kar do katere od ribogojnic. Sicer lahko sladkovodne ribe poskusimo tudi v restavracijah ali gostilnah, čeprav večina ponuja le postrvi, stalnica so ocvrte ali pečene na žaru. Če poznamo katerega ribiča, se lahko dogovorimo za ulov.

Učne ure za šolske kuharje

Glede priprave Goričar pravi, da je toliko načinov, kolikor je jedcev, prav vse lahko kuhamo, pečemo, cvremo ali pripravimo v omaki. »Opažamo, da naši kupci ne vedo, kako ribe pripraviti. Večina jih cvre, kar je najbolj preprosto, vendar jih lahko pripravimo še na veliko drugih načinov. Mnogi bi jih sicer jedli, a se jih bojijo dati v lonec. Da bi ribe, ki so okusno pa tudi priporočano živilo, približali čim širšemu krogu jedcev, pripravljamo kuharske delavnice za šolske kuharje in kuharice. Želimo jih naučiti pripravljati ribe na raznovrstne načine, tako da jih bodo otroci radi jedli tudi pozneje, ko bodo odrasli,« nam je še povedal Goričar, ki je pravi promotor sladkovodnih rib.

Besedilo: Alenka Kociper

naslovna fotografija: Thinkstock