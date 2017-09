Osem zlatih pravil za pripravo izvrstne rižote

Rižota je zelo preprosta za pripravo, a le tedaj, ko upoštevamo nekaj temeljnih, spodaj zapisanih pravil.

1. Kremasto rižoto pripravljamo z okroglozrnatimi sortami riža. Najboljše so arborio, carnaroli in vialone nano, zelo dobre pa so tudi baldo, vialone nano gigante in roma. Posebnost okroglozrnatega riža je, da pri kuhanju oddaja škrob in jed zgosti, sam pa ostane čvrst.

2. Pri pripravi tipičnih kremastih rižot je idealno razmerje med rižem in tekočino 1: 3,5. Zato je priročno, da stehtan riž stresemo v ustrezno veliko skodelico, s katero potem zlahka odmerimo ustrezno količino izbrane tekočine.

3. Čim boljši je riž, več tekočine vpije med pripravo. Računajmo, da riž med kuhanjem naraste za trikrat, kar pomeni, da iz zajemalke surovega riža dobimo 3 zajemalke rižote, ne upoštevaje druge sestavine.

4. Riž kuhamo počasi, med kuhanjem pa ga nenehno mešamo. Tako dosežemo, da se škrob razpusti in nabrekne, riž pa ostane zrnat.

5. Rižoto vedno skuhamo na zob (al dente). Na to še posebej pazimo pri tistih rižotah (te pa so v večini), pri katerih recept terja, da jih na koncu priprave pokrijemo in pustimo počivati (gl. osnovna rižota). Proces kuhanja se tedaj pod vplivom toplote nadaljuje.

6. V kuhano rižoto vmešamo nastrgan parmezan – ustrezno ga nadomestimo z ovčjim pekorinom (ital. pecorino) ali z našo različico zbrinca – nakockano hladno maslo in druge sestavine, potem pa rižoto pokrijemo in pustimo počivati dve do tri minute. Ta čas riž nabrekne, vonjave in okusi sestavin pa se temeljito premešajo. Pri dodajanju sira velja nekaj izjem: nikoli ga, recimo, ne dodamo rižotam z morskimi sadeži.

7. Skoraj vsako rižoto lahko izboljšamo tako, da ji, preden jo pokrijemo in pustimo počivati, primešamo malo proška in/ali sladke smetane.

8. Vaja dela mojstra!

Besedilo: Marjan Jereb

Foto: Thinkstock

Poskusite: Najboljši recept za črno rižoto