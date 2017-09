Uživajmo zdravo prehrano, z manj dodane soli in sladkorja

Zaradi sodobne prehrane zaužijemo preveč soli in sladkorja. Pogosto se ta višek skriva v prehranskih izdelkih, zato ga zaužijemo nevede. Tega se zavedajo tudi v Sparu, zato so sprejeli zavezo za manj dodanega sladkorja in soli v prehranskih izdelkih na njihovih policah.

Slovenci zaužijemo preveč soli in sladkorja – tako ugotavljajo strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po njihovih podatkih v povprečju na dan zaužijemo skoraj 12 gramov soli in 95 gramov sladkorja. To pa je več, kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, ki vnos soli omejuje na 5 gramov na dan in vnos sladkorja na 50 gramov ali 10 čajnih žličk na dan.

V skrbi za javno zdravje in spodbujanje zdravega življenjskega sloga so se v Sparu v sodelovanju s strokovnjaki na področju prehrane in svojimi dobavitelji zavzeto lotili sprememb receptur izdelkov Spar. Plod uspešnega sodelovanja je pester nabor izdelkov z manj dodanega sladkorja in soli. Kot pravijo vodilni v Sparu, bodo to zavezo nadaljevali tudi v prihodnje.

Manj sladkorja in soli v Sparovih izdelkih

V Sparu so začeli zagotavljati priljubljene izdelke z manj ali brez dodanega sladkorja. Na njihovih policah najdete pestro ponudbo izdelkov lastnih blagovnih znamk z manj ali brez dodanega sladkorja, ki vas bodo še naprej navduševali. Poleg tega so poskrbeli tudi za raznovrstno izbiro izdelkov blagovnih znamk Spar, Natur pur in Veganz, s katerimi lahko nadomestite običajni sladkor. Namesto tega za slajenje jedi uporabite med, javorjev, rižev ali agavin sirup, rjavi trsni sladkor ali odlični kokosov sladkor.

Količino soli pa so v Sparu najprej začeli zmanjševati v svoji pekarni. Kupcem že ponujajo ječmenov hlebček, ki vsebuje kar polovico manj soli kot običajen kruh (le 0,7 g v 100 g kruha). Novost je tudi koprivna copatka, pecivo, ki so ga razvili v Pekarni Spar in mu dodali za 30 odstotkov manj soli, kot ga ima običajno pekovsko pecivo. Okus koprivne copatke so obogatili s suhimi listi koprive, sončničnimi, lanenimi in sezamovimi semeni ter oljčnim oljem.

Kuhajmo z manj soli tudi doma

Ste vedeli, da jedi, ki smo ji dodali inčune, ni treba dosoljevati? Okusno omako za špagete lahko pripravimo tako, da na oljčnem olju prepražimo česen, dodamo inčune in premešamo, da razpadejo. Nato dodamo paradižnik, malo limoninega soka, olive, baziliko in čili, za ljubitelje bolj pekočega okusa. Dodamo nekaj žlic vode in pustimo, da se omaka pokuha in zgosti. Kuhane špagete stresemo v posodo z omako in na hitro premešamo.

Kakovostne maščobe in vlaknine

V okviru svoje zaveze so šli v Sparu še korak dlje. Svoje kupce želijo ozaveščati o pomenu izbire kakovostnih maščob tako v izdelkih kot pri pripravi hrane in uživanja dovolj prehranskih vlaknin v pestri in uravnoteženi prehrani. Pri tem so pripravili ponudbo izdelkov, ki vsebujejo omega-3- in omega-6-maščobne kisline v ugodnem razmerju. Med njimi sta tudi konopljino olje Spar Vital in Sparov namaz z repičnim oljem z omega-3- in omega-6-maščobnimi kislinami v razmerju 1:3. Oba izdelka uživajmo v okviru pestre in uravnotežene prehrane ter poskrbimo za zdrav življenjski slog.

Tamarin jedilnik Zajtrk: 120 g ječmenovega hlebčka z manj soli

20 g Špar namaza z repičinim oljem

20 g medu (marmelade ali džema)

150 g svežih jagod (ali drugega sezonskega sadja razen banan)

200 ml kave z delno posnetim mlekom ali samo mleka (ali navadnega jogurta) Malica: 200 g svežega sezonskega sadja (banane lahko pojeste pol manj)

200 g posnetega grškega ali navadnega jogurta (lahko tudi sadnega)

20 g mandljev Kosilo – pečen piščanec s popečeno zelenjavo: 150 g piščančjega fileja, pečenega na žaru (lahko tudi drugo meso ali losos)

200 g mešane zelenjave – bučke, rdeča in rumena paprika, korenje, začimbe

10 g olivnega olja za pečenje zelenjave

200 g popečenega mladega krompirja (lahko tudi kuhanega riža ali testenin) Večerja – kumarična solata z jogurtom: 200 g sveže naribane kumare, zmerno soljene in ožete

100 g navadnega tekočega jogurta in začimb (koper) ali 10 g olivnega olja, kisa in začimb (koper)

Lep začetek dneva Z izbiro hrustljavih koruznih kosmičev boste zagotovo poskrbeli za lep začetek dneva. Z njimi si lahko pripravite okusen zajtrk ali malico, dodate jim lahko jogurt, mleko, sadje in oreške. SPAR Vital Cornflakes so proizvedeni brez dodanega sladkorja, zato vsebujejo le naravne sladkorje. Poleg nizke vsebnosti sladkorjev in maščob jih odlikujejo tudi prehranske vlaknine. Te so pomemben del varovalne prehrane; v vsakodnevni prehrani naj jih bo vsaj 30 g.

