Hrustljava piška iz pečice

Danes poskusite »pohati« brez olja. Ta recept je veliko preprostejši in veliko manj pospravljanja je: štedilnika ne bo treba drgniti, ker olje ne bo pršelo naokoli, pa najljubša majica ne bo imela mastnih spominkov …

1. Potrebujete …

Za štiri jedce potrebujete osem koščkov dobre piške s kožo in kostmi, najbolje se obnesejo zgornji deli, stegna, najbolj praktično pa bo, če nogo preprosto razpolovite in za vsakega jedca predvidite eno kračico in en »bok«. Posebnost tega recepta je, da se ga morate vseeno lotiti prej kot cvrtja, je pa veliko bolj čist. O kosilu boste začeli razmišljati zjutraj, ker se mora meso hladiti in marinirati v slani vodi.

2. Predpriprava

Torej, je sobotno ali nedeljsko jutro in lotili ste se dela: meso razdelite na osem koščkov, odstranite odvečno maščobo, kjer gre. Kožo pustite. V večji skledi raztopite dve žlici soli v dveh decilitrih mlačne vode. Dodajte kose »sfrizirane« piške, nato zalijte z zelo mrzlo vodo toliko, da so vsi kosi potop­ljeni. Dodajte še dve pesti ledenih kock in kar dobro premešajte, nato vse skupaj postavite v hladilnik, kjer bo meso čakalo kosilo.

3. Zakurite pečico

Približno uro preden bi radi jedli, pečico segrejte na 200 stopinj in pripravite pekač, dovolj velik, da bodo kosi piške vsi v enem »nadstropju«. Meso vzemite iz hladilnika in ga s papirnatimi kuhinjskimi brisačami popolnoma osušite.

4. Paniranje je lahko zabavno

Vzemite večjo vrečko za zamrzovanje in vanjo stresite približno 10 dag navadne moke, žlico soli ter nameljite še za približno žličko popra. (Naslednjič, ko boste recept že razvijali po svoje, lahko dodate naribani parmezan ali celo limonovo lupinico). Osušene kose piške po dva skupaj dajajte v vrečko, zatesnite in krepko stresajte, dokler ne vidite, da sta koščka lepo enakomerno pomokana. Vzemite ju iz vrečke in dobro otresite odvečno moko. Enako naredite še s šestimi.

5. Dodajte maslo

V tem času se je pečica že razgrela: v pekač dajte nekaj žlic masla, toliko, da bo pokrit po dnu. Dodajte piško, del s kožo naj bo spodaj.

6. »Ocvrite«

Pecite tako približno 40 minut do ene ure, odvisno od velikosti kosov mesa. Uprite se želji, da bi jih pogosto privzdigovali in gledali, kako se pečejo. Obrnite jih šele, ko so spodaj res lepo rjavo zapečeni in hrustljavi. Na drugi strani se pečejo približno pol manj.

Po koncu peke jih vzemite iz pekača in položite na papirnate brisače, da se vpije odvečna maščoba, pa čeprav je je malo.

