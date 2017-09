Kako pretvarjati merske enote tujih receptov?

Tudi vi zavijate z očmi, ko v receptu naletite na skodelice?

V kuhinji si velikokrat pomagamo z recepti z interneta, in čeprav obstaja precej odličnih slovenskih kuharskih blogov, nemalokrat izberemo katerega tujega. A v tem primeru kaj hitro ugotovimo, da moramo, še preden zavihamo rokave, najprej ponoviti osnovnošolsko matematiko. Tuji recepti so namreč velikokrat napisani v drugih merskih enotah, največkrat pa naletimo na tiste cupse, za katere nikoli v resnici nismo čisto dobro prepričani, kako veliki so. Gre za skodelico, v katero lahko vlijemo dva decilitra mleka, ali je bolje, če poskusimo s tisto manjšo, kavno?

Da se v prihodnje ne bi več izogibali receptom, ker ne poznamo njihovih merskih enot, ali pa bomo vsaj prihranili nekaj časa in živcev, smo se odločili, da težavo za vselej razrešimo z nekaj preprostimi nasveti.

Oh, ti unči

Kadar naletite na recept, zapisan v unčih, boste morali množiti ali deliti s 30. Eno unčo po navadi enačimo s 30 grami, a to v resnici ni popolnoma točno – ta enota natančneje meri 28,349 grama. Ker pa na pamet težko upravljamo decimalna števila, lahko napačno pretvarjanje zaznamuje naše jedi.

Recimo da pečemo torto, za katero potrebujemo 10 unč moke. Pretvorimo jo v 300 gramov in spečemo, a po pravih izračunih bi je morali v maso vmešati 17 gramov manj (283 gramov). Naša torta bo manj rahla in morda bolj zbita. Zato je bolje, če si v takih primerih pomagate s kalkulatorjem, do pravih mer pa boste prišli še hitreje, če uporabite enega izmed spletnih pretvornikov, na primer tega.

Koliko skodelic?

Kadar so količine v receptu podane v skodelicah, moramo vedeti, da skodelica tekočine ni enaka skodelici moke ali sladkorja, zato bo pretvarjanje v tem primeru zahtevalo precej razmišljanja. Za boljšo predstavo si lahko ogledate spodnjo tabelo živil, seveda pa bo najlažje, če uporabite spletni pretvornik, ki ga najdete na tej povezavi.

1 cup moke = 128 gramov

1 cup masla = 227 gramov

1 cup belega sladkorja = 201 gram

1 cup medu = 340 gramov

Na srečo pa tudi ameriški kuharji počasi pristajajo na uporabo gramov ter se privajajo na dobro staro tehtnico!

Naslovna fotografija: Thinkstock