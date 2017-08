Danes za kosilo: Krompir z zelenjavo iz pečice

Okusno, hranljivo in nizkokalorično živilo lahko pripravimo po neskončno receptih.

Krompir običajno postrežemo kot prilogo k mesu in zelenjavi. Pečenka, pražen krompir in solata je klasično kosilo, ki je pri nas še vedno precej pogosto na jedilniku. Vendar lahko krompir, ki se ga po krivici drži sloves živila, ki redi, pripravimo na tisoč in en način. In brez skrbi, v resnici sploh ni tako kalo-ričen, kot mu pripisujemo. »Ne redi krompir, temveč tisto, kar pojemo zraven,« so trdile že stare gospodinje. In res je tako, maslo, ocvirki, majoneza … Če ga cvremo na maščobi, dobimo energetsko bombo. Če je kuhan v vodi, najbolje z lupino, je nasitno in nizkokalorično živilo, ki si ga mirno privoščimo večkrat na teden.

Sestavine

– 1 kg krompirja

– 3 bučke

– 1 jajčevec

– 2 čebuli

– 2 stroka česna

– 4 jajca

– lonček kisle smetane

– 100 g naribanega sira

– sol, poper, olje

– šopek drobnjaka

Priprava

1. Zelenjavo olupimo in očistimo, krompir in bučke naribamo, jajčevec narežemo na majhne kocke. Solimo in zmešamo, da odda odvečno vodo.

2. V ponvi posteklenimo sesekljano čebulo, dodamo strt česen. Ohladimo in zmešamo z zelenjavo, ki smo jo dobro oželi, ter popramo. Jajca razžvrkljamo in zmešamo s smetano in naribanim sirom ter sesekljanim drobnjakom.

3. Zelenjavno maso enakomerno porazporedimo po namaščenem pekaču, lahko uporabimo tudi peki papir, in prelijemo z jajčno mešanico.

4. Pečemo pri temperaturi 200 ºC, dokler se jed lepo ne zapeče, približno 45 minut.

Naslovna fotografija: Thinkstock

Preberite še: Pet čudovitih kuharskih blogov, ki jim morate slediti