Danes za kosilo: Krompirjeva juha

Preprosta in poceni juha.

Priprava: 10 minut; čas kuhanja: 20 minut.

Sestavine

– 3 večji krompirji

– manjši korenček

– polovica gomolja zelene

– čebula

– 0,5 litra mleka

– liter vode ali jušne osnove

– krepka žlica masla

– sol, koper, poper

Priprava

1. Krompir, korenje, zeleno in čebulo očistimo, narežemo na večje kose in stresemo v lonec. Dodamo maslo in zelenjavo pražimo 5 minut.

2. Prilijemo toliko vode ali jušne osnove, da prekrije zelenjavo, solimo in pokrito kuhamo do mehkega, približno 20 minut.

3. Ko je kuhano, zelenjavo pretlačimo s paličnim mešalnikom v redek pire.

4. Zdaj prilijemo toplo mleko, premešamo, začinimo s koprom, poprom.

5. Po juhi ponudimo popečen sir za žar z bučnim oljem in paradižnikovo solato.

6. Različica: Namesto mleka lahko uporabite enako količino vode (ali jušne osnove), pomešano s 4 žlicami kisle smetane.

Koristen nasvet: Del krompirja nadomestite z bučko ali bučo. Na primer, patišonke so za to jed odlične. Imajo gosto belo (nekatere sorte bolj rumeno) sredico z okusom po krompirju, z malo vode in veliko škroba, da skoraj ni opaziti razlike. Zelo priporočam.

Naslovna fotografija: Krištof Koman

