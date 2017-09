Na žlico: fižolovo-česnova juhica s krutoni

Curry and Love je navdih za današnjo jed iz enega lonca poiskala v otroštvu. Kdo bi se branil goste in kremne fižolovke?

Fižolova juha me pelje nazaj v otroštvo. Moja stara mama jo je namreč zelo rada kuhala in po njej je dišala cela kuhinja. Navdušena sem bila nad količino česna, ki jo je uporabila za pripravo – bilo ga je veliko in dodal je dober okus. Kar pa mi ni bilo preveč všeč, so bili makaroni, in zato sem današnjo juhico naredila malo drugače. Moja prav tako vsebuje veliko česna, namesto makaronov pa sem popekla kruh na oljčnem olju, ki tako simpatično hrusta, da testenin zares ne boste pogrešali.

Kuhanje vam bo vzelo le 20 minut, nahranili pa boste do četvero lačnih ust.

Sestavine

– 600 g kuhanega fižola

– 8 dl vode (ali fižolovke, če vam je ostala od kuhanja fižola)

– 1 čebula

– 8 strokov česna

– 3 lovorovi listi

– 1/2 žličke koriandra

– 2 žlički česna v prahu

– 1/2 žličke sladke dimljene paprike

– 4 žlice oljčnega olja (2 za fižolovko in 2 za popekanje kruha)

– sol

– 3 rezine temnega kruha

Priprava

1. Vse sestavine za juho damo v večji lonec ter kuhamo okoli 20 minut.

2. Med kuhanjem narežemo kruh na kocke in jih popečemo na dveh žlicah oljčnega olja. Med pečenjem jih obračamo, da se enakomerno zlato zapečejo. Odstavimo jih na stran.

3. Ko je juha kuhana, iz nje vzamemo lovorov list ter vse skupaj zmiksamo s paličnim mešalnikom.

4. Serviramo takoj, krutone pa postrežemo v ločeni posodici.

Nasveti

Juho lahko serviramo tudi z nasekljanim peteršiljem.

Krutoni so nevarni, ker jih lahko pojemo, še preden je juha skuhana. Priporočam, da jih pripravite malce več, kot navaja recept – za vsak primer.