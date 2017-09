Na žlico: mineštra s čičeriko, sladkim krompirjem in pestom

Klara (Curry and Love) nas crklja z omamno jesensko tolažilno mineštro na žlico.

Ne vem, mogoče bo to bral kakšen Italijan in se križal ob misli, da sem dala pesto v mineštrico. Nič hudega, si mislim, saj se pesto iz rdečih paradižnikov odlično ujema s sladkim krompirjem in čičeriko. Ta jed bo kot nalašč za takrat, ko želite vse zmetati v en lonec in uživati v prepletanju toplih okusov.

Sestavine

(Za 4 osebe, čas kuhanja 30 minut)

– 2 žlici kokosovega olja

– 1 velika čebula, nasekljana

– 1 večji sladki krompir, olupljen in narezan na kockice

– 400 g kuhane čičerike

– 4˗6 zvrhanih žlic pesta iz posušenega paradižnika

– 6˗8 dl vode

– sol

Priprava

1. V večji posodi segrejte kokosovo olje in dodajte čebulo ter sladki krompir. Pražite okoli 5 minut, dokler ne bo vse skupaj že lepo dišalo.

2. Dodajte vse ostale sestavine in dobro premešajte. Kuhajte še okoli 15 ali 20 minut, da se krompir zmehča.

3. Jed lahko takoj postrežete, lahko pa del krompirja in čičerike zmiksate, da bo dobila gostejšo konsistenco.

Nasveti

Naredite svojo skledico jedi še bolj okusno s katerim dodatkom. Jaz sem si po njej posipala kokos in dodala malce posušenega origana. Vse skupaj lahko popestrite tudi z oljčnim oljem, kislo smetano, praženimi oreščki …

Fotografije: Klara Avsenik

