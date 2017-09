Najboljši domači ajvar

Ko gre za ajvar, je najboljši klasičen recept.



Sestavine

– 15 kg mesnate rdeče paprike

– 5 kg jajčevcev

– 1 l rastlinskega olja

– 1 dcl vinskega kisa, sol

Priprava

1. Paprike in jajčevce operemo in spečemo v pečici, segreti na 200 ºC. Pečemo jih na rešetki ali pekaču. Po približno petnajstih minutah, oziroma ko je koža črno zapečena, jih obrnemo in popečemo še na drugi strani. Jajčevce pred pečenjem prepikamo z vilico (rado jih raznese) in pečemo cele.

2. Še tople paprike zlagamo v večjo posodo, kjer naj se toliko ohladijo, da jih lahko olupimo. Pazljivo odstranimo vsa semena. Jajčevce prepolovimo po dolžini in z žlico izdolbemo meso. Odstranimo čim več grozdov semen. Meso paprike narežemo na trakove, meso jajčevcev grobo nasekljamo.

3. V loncu segrejemo pol kozarca olja in vanj stresemo pripravljeno maso. Pražimo na šibkem ognju (brez pokrovke) in pridno mešamo. V več korakih dolivamo olje, dokler ga masa pije. Po dveh do treh urah dušenja, ko se zgosti, dolijemo kis in posolimo. Premešamo, dušimo še četrt ure in odstavimo z ognja.

4. Toplo maso prelijemo v vroče kozarce, dobro zapremo in jih za eno uro damo v pečico na 100 ºC. Po uri pečico ugasnemo, kozarce pa pustimo, da se ohladijo.

Recept: Klemen Košir

Foto: Thinkstock

