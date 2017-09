Tu je pet OK receptov bralcev, ki so najbolj zbudili našo pozornost – zmagovalni je ob tem, da je zdrav in preprost, še duhovit. Spomni, da so tudi rozine – grozdje.

Avgusta ste nam pošiljali predloge za uporabo grozdja. Njegov čas prihaja in zanimalo nas je, zakaj pravzaprav poznamo bolj malo receptov z njim. Res samo zato, ker večino grozdja predelamo v vino, drugo, kar je namiznega, pa s slastjo pojemo kar tako? No, vi ste nas še posebno navdušili z naslednjimi.

1. Kvinorižota z grozdjem in arašidi

Recept Anžeta Roglja. Okusno, nekaj novega, duhovito: tudi rozine so grozdje!

Sestavine

– 150 g kvinoje, 1 rdeča čebula

– voda za kuhanje sprane in odcejene kvinoje

– 2 žlički kokosovega olja

– 2 žlici rozin (ali 30 svežih drobnih modrih grozdnih jagod)

– 2 žlici arašidov

– sol, poper, bazilika, žlička kostanjevega medu in ščep kardamoma

Priprava

1. Kvinojo namočimo za 24 ur, nato jo dobro speremo in skuhamo. Vode naj bo le toliko, da po kuhanju ne bo ostajala in bo kvinoja vso popila (2–2,5 dl).

2. Nato v ponev dodamo 2 žlički deviške kokosove maščobe in narezano čebulico. Posodo segrejemo in čebulo rahlo prepražimo, da postekleni, nato vanjo pretresemo še kvinojo in jo pražimo, da zadiši, na dnu pa se oblikuje rahla čvrsta skorjica.

3. Dodamo rozine (ja, tudi rozine so grozdje!) ter premešamo in kuhamo še 5 minut.

4. Dodamo sesekljane pražene arašide, sol in baziliko ter dobro premešamo. Naložimo na krožnike in po vrhu posujemo s slanim črnim sezamom ter prelijemo z žličko tekočega kostanjevega medu.

Namig: Po želji lahko dodamo po vrhu še ščep kardamoma v prahu. Če bomo jed ponudili hladno, torej kot solato, praženo kvinojo ohladimo, rozine pa zamenjamo z narezanimi grozdnimi jagodami in super poletni obrok je pripravljen.

2. Zajček v grozdni omaki

Recept Irene Hitti

Sestavine

– 4 kosi kunčjega mesa (zgornji deli beder in hrbet)

– sol, beli poper, timijan, limonov sok

– oljčno olje

Grozdna polivka

– po 1 bel in rdeč grozd (zaradi močne arome je za kuho najboljše muškatno grozdje)

– 5 dag masla

– 3 žlice drobtin

– pol žličke rjavega sladkorja

– bio limonina lupina

– cimetova skorjica

– noževa konica soli

– 2–3 dl mošta

Priprava

1. Kose kunca nasolimo, popopramo, potresemo s timijanom in polijemo z limonovim sokom. Mariniramo eno uro. Meso opečemo na srednji vročini in ga potem pokrito dušimo še približno 10 minut.

2. Sočasno pripravimo polivko: maslo stopimo, dodamo sladkor, cimetovo skorjico, limonino lupino in drobtine. Mešamo, da drobtine porjavijo, in zalijemo z moštom. Grozdne jagode stresemo v omako. Počasi kuhljamo 10 minut, če je omaka pregosta, dolijemo še mošta.

3. Solimo po občutku.

4. Meso serviramo na ogret krožnik, dodamo polivko in široke rezance.

Opomba: Če vas motijo grozdne peške, poiščite v trgovini grozdje brez pešk.

3. Nabodala iz grozdja in listnatega testa

Recept Tine Smodiš, ki ga skoraj ni mogoče pokvariti.

Sestavine

– 50 jagod grozdja jurke ali izabele (3 večji grozdi) ali kakega drugega rdečega grozdja, ki ima večje jagode

– zavitek listnatega testa

– 10 lesenih palčk

– malo cimeta

– dve žlici sladkorja v prahu (namesto tega lahko uporabimo belo čokolado)

Priprava

1. Grozdje operemo, potrgamo jagode in jih na papirnati servieti posušimo.

2. Jagode nabodemo na palčko, tako da pustimo nekaj prostora med njimi (na vsako palčko nabodemo približno 5 jagod, če so manjše, jih uporabimo več).

3. Listnato testo razvaljamo in po dolžini narežemo na trakove 2 cm x 20 cm. Spiralno jih ovijemo okrog grozdnih jagod na palčkah (v prostor med njimi).

4. Palčke položimo v pekač, obložen s papirjem za peko, in pečemo 15–20 minut pri 190 stopinjah.

5. Pečene palčke posujemo s cimetom in sladkorjem v prahu, namesto tega pa jih lahko pokapamo tudi z belo čokolado. Nabodala zložimo v malo večji kozarec in jih še topla postrežemo.

Namig: Tina je uporabila grozdje japonske izabele, ki ima večje jagode.

4. Kvašen štrudelj z dišečo izabelo

Recept Vojke Cijan. Mirno dodajte več grozdja, nam se ga je zdelo premalo za tako krepko testo.

Sestavine

– 70 dag bele moke

– 10 dag mandljeve moke

– 2 žlici makovih semen

– 2 vrečki suhega kvasa

– 4–4,5 dl toplega mleka

– 10 dag sladkorja

– 2 vrečki vaniljevega sladkorja

– 4 rumenjaki

– 10 dag stopljenega masla

– 2 ščepa soli

– naribana lupinica ene limone

– nadev

– 4–5 lepih grozdov izabele

– 5 dag pinjol

Priprava

1. Moko presejemo, naredimo jamico, vanjo vlijemo pol toplega mleka, dodamo kvas in žlico sladkorja in počakamo, da se kvas aktivira. Pol rumenjaka damo na stran za premaz. Vse druge sestavine dodamo k moki, zgnetemo testo in ga damo vzhajat.

2. Medtem pripravimo grozdje. Vsako jagodo razpolovimo in odstranimo seme. Pinjole v suhi ponvi malo popražimo.

3. Ko testo naraste, ga še malo pregnetemo in razdelimo na dva dela. Vsako polovico razvaljamo, z mokro roko ovlažimo testo, potresemo z grozdjem in pinjolami. Zavijemo in damo v pekač še malo počivat, da malo naraste.

4. Pred peko premažemo štrudelj s stepenim jajcem in ga s palčko večkrat prebodemo. Pečemo v pečici, segreti na 180 stopinj, 45–50 minut. Po približno 15 minutah pokrijemo zavitek s peki papirjem.

Namig: Po peki še topel štrudelj premažemo s sladkano vodo.

5. Fokača v grškem slogu

Prekrasna na pogled in za osnovo: izberite sir in druge dodatke po svojem okusu, nam se je kozji zdel prehud.

Sestavine

Testo

– 180 ml vode, 350 g moke

– 3 žlice oljčnega olja

– žlička medu

– 15 g kvasa

– žlička soli

Premaz

– 3/4 dl vode

– 1/5 dl oljčnega olja

– ščep soli

Obloga

– lonček rdečega grozdja (jagode lahko zrežemo na polovičke)

– lonček kozjega sira

– po žlička timijana, rožmarina, bazilike

– pest črnih oljk (izkoščičene in sesekljane)

Priprava

1. Najprej pripravimo kvasec (kvas, moka, mlačna voda in med) in počakamo, da začne delovati.

2. Moko presejemo na desko, solimo in naredimo jamico za kvasec. S strani vgnetamo moko, da dobimo voljno testo (gnetemo približno 10 minut). Hlebček pustimo vzhajati tri četrt ure.

3. Vzhajani hlebček nekoliko razvaljamo in ga nato s prsti razprostremo na namaščen (z oljčnim oljem) pekač. Na testu naj ostanejo vidne vdolbinice prstov. Premažemo ga s premazom (voda, oljčno olje in sol), potresemo z začimbami in drugimi sestavinami za oblogo (razen oljk). Pustimo vzhajati še približno pol ure.

4. Pripravljeno fokačo pečemo v ogreti pečici na 200 stopinj 25 minut oz. tako dolgo, da dobi lepo zlato barvo. Na koncu potresemo še z oljkami.

Naslovna fotografija: Uroš Hočevar