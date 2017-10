Orjaški dežniki niso slastni samo panirani ocvrti.

Sestavine

– 400 g svežih gob – orjaški dežniki, turki, jurčki

– 300 g rikote

– naribana lupinica 1 limone

– 5–6 strokov česna

– sol, poper

– 50 g stopljenega masla

– žlička suhega timijana

– šopek svežega peteršilja

Testo

– 300 g polnozrnate pirine moke

– 200 g bele moke

– 10 g svežega kvasa

– pol čajne žličke soli

– ščepec sladkorja

– 0,5 dl oljčnega olja

– 2 dl tople vode

Priprava

1. V veliko posodo presejemo moko, v sredini napravimo jamico in vanjo nadrobimo kvas, dodamo ščepec sladkorja in žlico vode, narahlo premešamo in pustimo, da kvasec vzhaja.

2. Vzhajani kvasec zamesimo v moko, prilijemo toplo vodo, olje in posolimo ob robu posode. Zamesimo gladko, voljno testo, pokrijemo s čisto krpo in pustimo, da vzhaja.

3. Marele in turke očistimo. Klobuke marel razrežemo na četrtinke. Klobuke turkov, če so majhni, pustimo cele, drugače jih razrežemo na polovičko.

4. Preložimo jih na pekač, obložen s peki papirjem, posolimo, popramo, posujemo s suhim timijanom in s čopičem premažemo s stopljenim maslom. Zraven položimo še olupljene stroke česna in vse skupaj pečemo 10 minut na 200 stopinjah.

5. Pečene gobe postavimo na stran, česen pa z vilicami dobro pretlačimo in ga dodamo k rikoti. To še solimo, popramo in dodamo nasekljan peteršilj.

6. Pečico segrejemo na 250 stopinj, vključimo samo spodnji grelec z ventilatorjem. Vzhajani hlebček na pomokanem pultu razvaljamo na centimeter debelo. Premažemo z začinjeno rikoto in nanjo položimo pečene marele in turke. Pečemo približno 5 minut.

7. Postrežemo toplo s svežo vejico timijana in nekaj kapljicami oljčnega olja.

Besedilo in kuharija Saša Drobnič Škrjanec

Fotografije www.jagababa.si

