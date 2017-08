Skutni rezančki z breskovo omako

Ta hitri »knedlčki«.

Priprava: 15 minut; čas kuhanja: dvakrat po 10 minut.

Sestavine

– 250 g pasirane skute

– jajce

– ščep soli

– 3 žlice pšeničnega zdroba

– 250 g moke

– 3 breskve (ali nektarine, marelice)

– 2 žlici ruma

– 3 žlice sladkorja

Priprava

1. V posodi dobro pretlačimo skuto, ji dodamo sol, zdrob, jajce in potresemo z moko. Vse zares dobro premešamo. Testo pustimo počivati 10 minut.

2. Za omako olupimo breskve, narežemo na tanke krhlje in te stresemo v kozico. Prilijemo 3 žlice vode (ali vina) in 2 žlici ruma, dodamo še sladkor in previdno pokrito segrevamo, da se breskve povsem zmehčajo in dobimo sladko omako. Po potrebi prilijemo še malo vode (vina).

3. Iz testa oblikujemo štiri za dva ali največ tri prste debele svaljke.

4. V široki posodi zavremo vodo, jo solimo.

5. Dva svaljka položimo na desko. Z nožem prečno strgamo/režemo tanke rezančke in jih zakuhamo v krop. Ko priplavajo na površje, jih kuhamo 7–10 minut, odvisno od debeline. Ponovimo še s preostalima svaljkoma.

6. Kuhane rezančke ponudimo zabeljene z maslenimi drobtinicami in posladkane z breskovo omako po gosti grahovi juhici s hrenovko.

Opomba: Rezančki med kuhanjem narastejo, zato izberite dovolj veliko oziroma široko posodo in jih naenkrat ne kuhajte preveč. Za omako izberite katerokoli sezonsko sadje (slive, hruške, jabolka), v skrajnem primeru zamrznjeno jagodičje.

Naslovna fotografija: Krištof Koman

