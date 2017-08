Piknik v mestu: Slana pita z brokolijem in modrim sirom

Pri vseh vrstah maslenega testa si velja zapomniti, da naj bodo sestavine kar se da hladne, roke tudi.

Sestavine (za pito premera 24‒26 cm)

Krhko testo za slane pite

– 500 g moke, 250 g masla

– 1 žlica soli, 1 rumenjak, 2 dl vode

Nadev

– ½ glave brokolija, 1 žlička česna v prahu, 3 jajca, 2,5 dl sladke smetane, 100 g sira z modro plesnijo

– pest orehov, sol, pope

Priprava

1. Moko najprej na hitro zmešamo s koščki masla in soljo, dodamo rumenjak in na koncu postopoma še vodo. (Količina vode je odvisna od temperature zraka; če je zelo vroče, je potrebujemo manj. Pomembno je, da samo vse sestavine spravimo skupaj, ne vlečemo in le na hitro zamesimo.)

2. Testa bo za tri pekače (premer 24‒28 cm), zato oblikujemo tri kupčke, jih tesno zavijemo v prozorno folijo in damo v hladilnik za najmanj pol ure. Nato del testa na pomokani površini razvaljamo, ga s pomočjo valjarja prenesemo v pekač in fino pritisnemo ob robovih. Ostanke odrežemo in dno na več mestih prebodemo z vilicami. Da bo res takšno, kot si želimo, mora v hladilnik še za pol ure, potem pa ga obložimo s peki papirjem in nanj stresemo, denimo, fižol. (Testo obtežimo zato, da se med peko ne napihne.)

3. Pečemo pri 170 stopinjah Celzija dobrih 15 minut. Odstranimo papir in fižol in pečemo še nekaj minut, zato da je dno kompaktno in ne vpije nadeva.

4. Brokoli nacvetkamo, zavremo pol litra vode in jo prelijemo po cvetkih. Pustimo minuto, nato odcedimo. Razžvrkljamo jajca, dodamo smetano in nadrobljen modri sir pa še cvetke, solimo in popramo.

5. Maso nadevamo na predpečeno testo, potresemo z orehovimi polovičkami in pečemo še pol ure pri 180 stopinjah.

Namig: »Pite so v osnovi malo težja hrana, zato jih rada uravnovesim z veliko sveže solate in kozarcem lahkega belega vina. Preostalo testo nam bo prišlo prav, zato ga razvaljamo, zavijemo v folijo in zamrznemo. Ob pravi priložnosti ga vzamemo iz zamrzovalnika, nič ga ne odtajamo, z njim ravnamo tako rekoč enako kot s svežim.”

Recept: Darja Končarevič, Bazilika

Besedilo in stiliranje: Žana Kapetanović

Naslovna fotografija: Mateja Jordovič Potočnik

Poskusite še eno odlično Darjino mojstrovino: Kultne jedi – torta pavlova