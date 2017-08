Danes za kosilo: Zeleni gaspačo

Namesto klasične hladne juhe na osnovi paradižnika je Darja Končarevič iz Bazilike tokrat pripravila še bolj osvežilno različico gaspača, ki ima za osnovo kumaro in avokado.

Sestavine (za 4 krožnike)

– 1 kumara, 1/2 bučke, 1 avokado

– 1 mlada čebula, 1 strok česna

– olivno olje, sok 1 limete, sol, poper

Za dekoracijo:

– redkvice, poper, olivno olje, led, mikrozelenje

Priprava

1. Zelenjavi dodamo 2 dcl vode in zmiksamo v močnem mešalniku. Dodamo olje, limetin sok ter sol in poper po okusu. Še enkrat vse skupaj zmiksamo in postrežemo.

Besedilo in stiliranje hrane: Žana Kapetanović

Naslovna fotografija: Mateja Jordovič Potočnik

