En servis, tri praznične mize: sodobni minimalizem (2. del)

Današnji predlog je pisan na kožo vsem ljubiteljem minimalizma, marmorja in bakra.

Prejšnji teden smo vam pokazali, kako na mizi pričarati dekadenco z zlatimi poudarki in vzorcem črnih in belih črt. Tokrat se obračamo k minimalizmu, bolje rečeno: sodobnemu minimalizmu. Ta ne zahteva več popolne izčiščenosti in dopušča več svobode pri izbiri tekstur.

Baker in srebro

Zelo dobrodošli so kovinski poudarki; letos so posebno modni takšni v barvi bakra. Belini pogrinjka dodajo dragocen pridih in svečan sijaj. Dovoljeno je druženje kovin različnih barv in tako ni nič narobe, če bakreno vazo kombiniramo s srebrnim priborom. Dragoceno vazo lahko nadomestimo s starinsko izpraznjeno steklenico viskija ali gina in tako v prostor vnesemo nekoliko nostalgije.

Pri ustvarjanju minimalistične mize pazimo, da bo barvna shema čim bolj enotna, nevtralna in svetla. Bel porcelan kombinirajmo z belim prtom in prosojnimi kozarci, po želji pa se lahko poigramo z zanimivimi teksturami.

Evkaliptus namesto smrečja

Pri izbiri prazničnega zelenja lahko klasično smrečje zamenjamo s trenutno zelo modernim evkaliptusom. Evkaliptus izvira iz Tasmanije, ponaša se s čudovitimi modrozelenimi voskastimi listi in velja za prezimno zimzeleno rastlino. V nasprotju s smrečjem se med sušenjem ne usuje in je enako lep svež ali sušen; poleg tega pa ima prav prijeten svež vonj.

Marmor

Marmor, še posebno izvedba bela carrara, velja za enega bolj modnih materialov, na minimalistično praznično mizo pa se zelo poda v obliki podstavkov za kozarce ali vročo posodo. Namesto dragih in namensko rezanih kosov lahko uporabimo vzorce oblog, ki jih je mogoče za majhno ceno dobiti v večjih gradbenih centrih.

Mehka svetloba sveč

Eden pomembnejših elementov prazničnega vzdušja je vsekakor svetloba. Siceršnjo razsvetljavo naj nadomesti romantičen soj sveč. Mehko svetlobo sveč lahko kombiniramo s svetlobno verigo, ki zaradi zvezdastih okraskov služi tudi kot dekoracija. Drage sveče iz praznične ponudbe lahko zamenjamo s cenenimi gospodinjskimi svečami, dragocen pridih pa jim dodamo s pomočjo steklenih kupol.

Fotografije: Sonja Ravbar