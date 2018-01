Kako pregnati molje iz kuhinjskih omaric

Včasih se v kuhinjo prikradejo nepovabljeni gostje. Kako ukrepati?

Milo rečeno, molji nam jo lahko pošteno zagodejo. Prhutajoče male vešče se namreč najraje skrijejo v omare. Kadar se ne lotijo naših volnenih plaščev, napadejo kuhinjo in shrambo. Leteče presenečenje, ko odpremo vratca, nikakor ni prijetno, še bolj nadležen pa je pogled na zalogo živil, ki jo po napadu moljev čaka žalostna usoda.

A brez skrbi, kuhinjske roparje lahko preženemo. Da se jih znebimo, pa moramo najprej vedeti, kaj jih je prineslo v naše gospodinjstvo. Najverjetneje vrečka moke, raztreseni kosmiči ali pa nepokrit kozarec orehov. Molji namreč obožujejo škrobna živila, in ko zaslutijo, da v omarah skrivate prav takšne zaklade, si brez težav utrejo pot v vrečke in škatlice s slastno vsebino. Najhuje je, da vanjo kasneje izležejo tudi jajčeca, kar pomeni, da bo z molji kmalu okužene še več vaše hrane.

Molje lahko s seboj prinesete iz trgovine, k vam lahko pripotujejo tudi na živilih s tržnice, zato njihov obisk nikakor ne pomeni, da je vaša kuhinja zanemarjena. Res pa je, da večji, kot bo red, lažje se jih boste znebili. Da se bo to zgodilo čim prej, vam razkrivamo nekaj ključnih faktorjev, ki vam bodo pomagali v boju proti moljem.

Hitrost

Čas v boju igra ključno vlogo. Takoj, ko zagledate prvega, se lotite preiskovanja omarice, iz katere je molj priletel. Dlje časa, kot boste odlašali, bolj se bodo vsiljivci namnožili. Zato dobro preglejte živila ter okužena takoj zavrzite.

Temeljitost

Pri čiščenju morate biti temeljiti. Izpraznite vse omarice in jih dobro očistite s čistili ali kisom. Molji namreč hitro izležejo svoja jajčeca in nikoli ne veste, kam so namestili novo gnezdece.

Reorganizacija

Molji hitro ugotovijo, kje se splača ostati, in če jim za to ne boste dali razloga, bodo poiskali novega gostitelja. Če se do sedaj še niste opremili s posodami za shranjevanje, boste po čiščenju morali v trgovino ter nakupiti nekaj steklenih doz in škatlic s tesnili, ki bodo moljem preprečile dostop do vaših sestavin. Moka, druga škrobna živila in oreški naj bodo varno pospravljeni za steklom ali plastiko ter dobro zatesnjeni.

Pasti in dišave

Tudi v pospravljeno shrambo bo tu in tam zaneslo kakšnega molja in za takšne primere je v omarice dobro skriti nekaj pasti. V trgovinah boste gotovo našli široko paleto lepljivih lističev in škatlic z vonji, ki privabijo molje, nato pa jih ujamejo. Tisti, ki pa se raje zatečete k naravi, lahko poizkusite z divjim kostanjem in sivko: da njun vonj odganja molje, so gospodinje ugotovile že stoletja nazaj.

