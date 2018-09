Kuhinjski pripomočki, ki jih lahko nadomestite s predmeti, ki jih imate doma

Kdo bi si mislil, da nam bo v kuhinji prav prišla celo težka enciklopedija.

Tudi vaši kuhinjski predali šklepetajo in se šibijo pod težo neštetih kuharskih pripomočkov, ki ste jih kupili v različnih kompletih, prejeli za darilo ali podedovali od svojih babic? Če smo resnično iskreni, vam lahko priznamo, da za marsikaterega niti ne vemo, da ga imamo, kaj šele, da bi ga kdaj držali v rokah. A saj veste, v trgovini je treba kupiti vse. Tudi izkoščičevalnik za limone se na bleščečih se policah zdi obvezna oprema, pa kalilnik semen in seveda, da ne pozabimo na set vsaj 30 različnih nožev s posebnimi švicarskimi rezili.

No, če slučajno česa od naštetega ne posedujete, si lahko le oddahnete, saj ste verjetno prihranili zajeten kup denarja, ki ga je, po pravici, bolje porabiti za kakovostne sestavine. Marsikateri kuhinjski pripomoček namreč lahko nadomestite s kakšnim drugim predmetom, ki ga imate doma, a nanj sploh ne bi pomislili. Preberite si spodnje trike.

Ponev in lonec namesto toasterja

Ni boljšega od hrustljavega paninija, ki smo ga pritisnili med dve vroči plošči. A brez skrbi, tudi tisti, ki na kuhinjskem pultu nimate dovolj prostora za toaster, si lahko privoščite vroče grižljaje z razpotegujočim se sirom. Sendvič preprosto postavite na ponev ter ga z vrhnje strani pritisnite s spodnjim delom težke posode. Po nekaj minutah, ko bo ponev popekla spodnji del sendviča, ga obrnite in opecite še drugo stran.

Težka knjiga namesto mehčalca mesa

Za mehčanje mesa boste na prodajnih policah našli marsikateri pripomoček, a tisti, ki ga v resnici potrebujete, počiva na vaših domačih policah. Da bo meso mehko, potrebujete le ustrezno težo in tu vam bo na pomoč priskočila težka enciklopedija. Meso prekrijte s folijo, da se knjiga ne umaže, nato pa jo položite čezenj.

Dve posodi namesto parnega kuhalnika

Težava nastane, ko želite stopiti čokolado, a ker najverjetneje tega ne počnete vsak dan, morda parnega kuhalnika nimate. A nič zato, improvizirate lahko z večjo in manjšo posodo. V spodnjo nalijte malo vode, vanjo pa postavite posodico s čokolado. Pazite le, da voda ne zavre in prodre med čokolado.

Steklenica namesto valjarja

Če dobro pomislite, boste opazili, da sta steklenica in valjar zelo podobne oblike in slednjega ne boste pogrešali, če ga nadomestite s prazno steklenico vina. Če imate radi takšnega, v katerega lahko nalijete toplo vodo, boste poleg steklenice potrebovali še pokrovček in voila, valjar je pripravljen.

Folija namesto pekača za muffine

Če doma nimate pekača za muffine, si lahko pomagate z aluminijasto folijo. Iz nje naredite skodelice, v katere boste brez težav položili papirnate modelčke ter v njih nalili maso.

