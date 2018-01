Kako se ponovno zaljubiti v svojo kuhinjo

Tudi stari kuhinji lahko podarite novo priložnost.

Čeprav zime še zdaleč ni konec, nas pogled čez okno že navdihne za spomladansko prenovo. Seveda bi bilo lepo imeti novo kuhinjo, a tudi ta, ki vas spremlja že leta, če ne desetletja, ni za med staro šaro. Zvesta sopotnica potrebuje le malo osvežitve in spet bo pripravljena na vsakodnevne kuharske izzive.

Pripravili smo nekaj nasvetov, kako osvežiti staro, da jo boste vzljubili kot, da bi bila nova.

Pospravite pult

Urejen in sveže zloščen pult bo vašo kuhinjo popolnoma preobrazil. Znebite se blenderjev, kavomatov in drugih kuhinjskih naprav ter jim mesto raje najdite v omaricah ali na policah. Kuhinja s praznim pultom bo v trenutku videti vsaj za odtenek modernejša.

Očistite kuhinjske omarice

Če se tudi vi težko lotite temeljitega čiščenja omaric, naj vam povemo, da niste edini. A zmagovalni občutek, ki vas bo doletel ob pogledu na svetleče kuhinjske regale, bo odtehtal vsak poteg z namiljeno gobico.

Zamenjajte razporeditev

Dan za dnem segate po vilice v isti predal. Prestavite jih! Prostorska reorganizacija (in pospravljanje, ki pride z njo) bo osvežila vaše omarice, vi pa boste dobili nov zagon za kuhinjske vragolije.

Zamenjajte ročaje

Je šla vaša kuhinja iz mode? Preden nad njo dokončno obupate, zamenjajte stare ročaje na kuhinjskih omaricah in predalih. V trgovinah boste našli zalogo vseh vrst in nekatere modele je mogoče dobiti že za nekaj evrov. Prenova ročajev vas vsekakor ne bo stala veliko, bo pa v kuhinjo vnesla svežino in nov zagon.

Dodajte vzorce

Je vaša kuhinja pusta? Dodajte ji moderne vzorce. Bele omarice bo odlično dopolnila pisana preproga, lahko pa se poigrate tudi s tapetami ali slikami. Naj bo sveže in pomladno.

Posodobite svetlobo

Morda vaša kuhinja potrebuje le boljše ‘žaromete’, pod katerimi bo lahko zasijala v novi luči. Dodajte ji samostoječo svetilko ali nov lestenec, sprememba bo več kot dobrodošla.

Privoščite si dodatke

Morda bo dovolj že nova medeninasta kljukica za kuhinjske krpe ali pa minimalistična vaza, polna svežih tulipanov. Privoščite jih sebi in svoji kuhinji.

Specite kolač

Ko bo vaša kuhinja pospravljena, se boste gotovo veliko raje ponovno zasukali v njej. Specite svoje najljubše pecivo ali pa poskusite nekaj novega. Vonj po sveže pečenih dobrotah bo v prostor vnesel boljšo energijo.

Prezračite in odišavite

Kuhinjo najprej dobro prezračite nato pa na štedilnik pristavite lonec z vodo. Vanjo narežite nekaj limon in pomaranč, lahko dodate meto ali sivko. Para bo odišavila prostor, svež vonj pa bo kuhinjo takoj pomladil za nekaj let.

Fotografije: Thinkstock

Povzeto po: Kitchn.com