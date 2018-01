Pet kultnih kuhinj, ki smo jih občudovali v filmih

Včasih radi pogledamo tudi kakšen kuharski film.

Poleg skodelice z vročo vsebino in kakšnega čokoladnega piškota se v zimskem času prileže tudi kulinarično obarvan filmski vrhunec. Kuharske mojstrovine se velikokrat znajdejo na filmskih platnih in televizijskih zaslonih, nam krajšajo dolge večere in cedijo sline.

A tokrat smo bili bolj kot na hrano pozorni na kuhinje. Filmski prizori se namreč pogosto znajdejo med čudovitimi kuhinjskimi omaricami, otokom in pripomočki, o katerih lahko večinoma le sanjamo. Da vam skomine vzbudimo še mi, z vami delimo nekatere izmed najbolj kultnih filmskih kuhinj.

Čarovnije za vsak dan (1998)

Lesen škripajoči pod in štedilnik na drva v kombinaciji z rustikalnimi omaricami: naravnost čarobno, kajne?

Počitnice (2006)

Kuhinja, v kateri je na počitnicah pristala Cameron Diaz, je tako romantična, da bi takoj smuknili vanjo, če bi bilo mogoče.

Ljubezen, ločitev in nekaj vmes (2009)

Svetla in odprta, ravno takšna, kot bi si jo želeli. Z vso opremo vred, prosim!

Julie & Julia (2009)

Kamin, tisoče in tisoče kosov prikupne keramike in seveda modre omarice, ki se počasi spet vračajo v modo, veste?

Ratatouille (2007)

Čeprav narisana, je bila kuhinja (pa tudi kulinarika) tako realistična, da smo si jo zapomnili za celo življenje. Kaj vse bi skuhali za tem velikim otokom!

V katero filmsko kuhinjo pa ste se zaljubili vi?

Vir in fotografije: Food52.com, Thinkstock