Prepovedane kombinacije čistil, ki škodujejo vašemu zdravju

Pozor, teh čistil nikar ne mešajte!

Vikend je marsikdaj edini čas, ki ga lahko namenimo čiščenju, zato takrat po stanovanju zadiši po različnih čistilih. Da bi dom očistili čim bolj učinkovito, se umazanije pogosto lotimo z agresivnimi sredstvi, a preden se odločimo zanje, moramo vedeti, da z njimi ne gre brezbrižno ravnati.

Pred uporabo nujno preberite navodila na etiketah ter jih dozirajte z mislijo na okolje, zavedati pa se morate tudi dejstva, da vsebujejo številne kemikalije, ki pri brezglavi uporabi lahko povzročijo kemijsko reakcijo. Da se boste slednji izognili, spodaj navajamo kombinacije čistilnih sredstev, ki se nikakor ne ujamejo med seboj.

Vodikov peroksid + kis

Vsak zase bosta odlično opravila svoje delo, skupaj pa bosta tvorila kislino, ki lahko močno škoduje vašim očem, koži, sluznici in pljučem. Zato si zapomnite, eden ali drugi.

Odmaševalca cevi različnih znamk

Glede na to, da agresivne formule vsebino cevi dobesedno pojedo, si lahko mislite, kako močne so. Zavedamo se tudi, kako močna je skušnjava, da bi smrdeč sifon napolnili s toliko sredstva, kot ga imamo pri roki. A tega nikar ne storite, že majhne količine bodo delovale, obvezno pa se izognite mešanju dveh različnih znamk odmaševalca. Kombinacija lahko povzroči celo blago eksplozijo!

Belilo + amonij

Belilo v kombinaciji z amonijem tvori močne hlape, ki lahko povzročijo težave z dihanjem. Zavedati se moramo tudi, da eno ali drugo sredstvo vsebuje veliko čistil. Pred njihovo uporabo zato preverite njihovo sestavo.

Belilo + kis

Tudi kis bo v kombinaciji z belilom povzročil hlapljenje snovi, ki bodo dražile vaše oči in dihala. Uporabljajte ju ločeno, priporočamo pa, da se tudi takrat pred čiščenjem opremite z zaščitnimi rokavicami in masko čez nos in usta.

