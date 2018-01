Pričarajte si hygge v kuhinji

Poznate zadovoljstvo, ko je vse preprosto tako, kot mora biti?

Dišeča jutranja kava, topla mlečna kaša, sveže pečeni piškoti – vse to je hygge, ki zadnja leta iz Skandinavije prihaja v naše domove. Ga že poznate?

Gre za skandinavski pojem, ki sicer nima ne angleškega ne slovenskega prevoda, najlažje pa ga enačimo z udobjem. Saj poznate tisti občutek, ko se ob hladnih zimskih večerih usedete pred kamin, obujete tople nogavice in se s skodelico vročega kakava stisnete k svojim najbližjim? Vse to je hygge in tako, kot se je s severnih držav mehkobno pretihotapil v dnevne sobe po vsej Evropi, počasi vstopa tudi v naše kuhinje. Če mu seveda malce priskočimo na pomoč in prijazno odpremo vrata.

Preberite še: Kaša s kokosovim mlekom in arašidovim maslom

Da boste to zimo svojo kuhinjo spremenili v pravo hygge oazo, vam spodaj pomagamo z nekaj nasveti.

1. Vsa umetnost je v preprostosti

Dovolite si kompliciranje postaviti na stranski tir. Sprostite se in za trenutek pozabite na vsa opravila, ki jih morate še postoriti.

2. Izpraznite odlagalne površine

Dovolj bo, da pospravite pult in jedilno mizo. Prazne površine namreč pomirjajo in Skandinavci pri opremljanju stremijo k minimalizmu ter enostavnemu dizajnu.

3. Priskrbite si čajnik

Posoda, za katero lahko rečemo, da skoraj pooseblja pomen hyggeja, je gotovo čajnik. Lepši in bolj eleganten, kot je, v večje veselje vam bo v njem kuhati ali postreči čaj, ki je prav tako ultimativna hygge pijača. Mi smo na primer izbrali takšnega, ki ga lahko naročite tukaj.

4. Naredite si svojo čajno mešanico

Zimske večere si lahko začinite s popolnoma unikatno mešanico zelišč, ki jo napravite sami. Če med poletjem niste pridno sušili zelišč s svojega vrta, v trgovini preprosto izberite nekaj različnih dišavnic ter naredite mešanico za čudovito hygge pijačo.

5. Kuhinjske krpe

Kuhinjske krpe so oblačila vaše kuhinje in prepričani smo, da boste kuhinjo veliko raje pospravljali, če boste imeli lepe krpe. V krpe z lepimi vzorci lahko spravite tudi kruh ali piškotke. Nam so všeč takšne, minimalistične.

6. Specite piškote in domač kruh

Nič ne pričara domačnosti in toplega vzdušja bolje, kot vonj po sveže pečenem kruhu ali piškotih. Prazniki so sicer mimo, a zima bo veliko toplejša, če se boste malo posladkali.

7. Privoščite si lep porcelan ali steklovino

Skadinavci so mojstri uživanja v vsakem trenutku. Lep porcelan ni le za posebne priložnosti: ustvarite jih sami in si zvečer privoščite toplo pijačo iz lepe skodelice ali postrezite običajno večerjo na unikatnem krožniku. Investirajte v lep pladenj za torto in v zimskih večerih nanj postavite sveže pečen kolač. Najdete ga tukaj.

8. Povabite prijatelje

Hygge je tudi sproščenost, ko ste obkroženi s svojimi najbližjimi. Prižgite svečke, pripravite lepe keramične skodelice in priredite zimsko hygge čajanko. Nam je všeč tale skodelica.

Zgoraj naštet izdelke najdete na spodnjih povezavah:

Fotografija: Pexels (The 5th), Amazon.de