Šest stvari, ki jih morate vedeti o pomivalnem stroju

Božična pojedina je mimo, sedaj moramo le še pospraviti.

Gostje so odšli in ostali so prazni krožniki. Čas je za pomivanje. Od izuma pomivalnega stroja naprej je na srečo pospravljanje lažje, a kot pravijo na portalu The Kitchn, vseeno obstaja nekaj stvari, ki jih moramo vedeti o teh pridnih napravah.

1. Od časa do časa je tudi njih treba pomiti

Mislili bi si, da je pomivalni stroj vedno čist, a s časom tudi sam ne more več prežvečiti vse umazanije. Zato mu moramo priskočiti na pomoč in ga vsake toliko dobro očistiti tako, da vanj stresemo nekaj detergenta ter zaženemo program na najvišji temperaturi. A bodite previdni pri količini praška, če ga boste vsuli preveč, se bo ob odprtju v vašo kuhinjo izlila milnica.

2. Na pomoč vam lahko priskoči limona

Tako kot vi ima po praznikih tudi pomivalni stroj nekoliko zamaščen želodec, zato mu pomagajte z merico limonade. Vanj vlijte sok ene limone in zaženite vroč program. Citronska kislina je namreč dovolj učinkovita, da odstrani morebitne maščobe.

3. V njem lahko pomijete marsikaj

Ne samo krožnikov, pomivalni stroj bo prenesel tudi gumijaste pogrinjke, silikonske prijemalke za pečico in drugo kuhinjsko šaro, ki jo morate vsake toliko časa malce osvežiti. Le pazite na temperature.

4. Stroj vedno napolnite do konca

Segrevanje vode v pomivalcu zahteva kar nekaj energije, zato razmišljajte ekološko. Stroj vedno napolnite do konca in posodo pomijte v enem zalogaju. Prihranili boste nekaj denarja, hvaležen pa vam bo tudi naš planet.

5. Ne uporabljajte preveč praška

Ljudje radi pretiravamo in zmotno mislimo, da bo posoda bolj čista, če bomo v stroj vsuli večjo količino detergenta. A to ne drži. Prevelika količina bo stroj le prekomerno napolnila z milnico, ki je stroj ne bo uspel odstraniti v enem samem pralnem ciklu. Posušenega detergenta pa si na krožnikih gotovo ne želite, kajne?

6. Noži nikakor ne sodijo v stroj

Vročina in vlaga lahko poškodujeta rezilo, poleg tega pa bodo nože zmotili tudi tresljaji in premetavanje pomivalca, zato bodo hitreje postali topi.

Naslovna fotografija: Thinkstock