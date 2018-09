To je sedem najbogatejših imen živilske industrije

Danes ste gotovo zaužili vsaj en produkt njihovih znamk.

Ko govorimo o seznamih najbogatejših Zemljanov, ponavadi pomislimo na Billa Gatesa, Warrena Buffetta, Marka Zuckerberga in podobna imena, ki slovijo po svojem uspehu na področju informatike, investitorstva in bančništva. A milijonov in milijard ne prinašajo le pametne naložbe in inovativni izzumi, temveč tudi hrana. Živilska industrija je namreč ena od najmočnejših poslovnih panog, ki v žepe nekaterih prinaša ogromne zneske, polniti slednje pa pomagate tudi vi, vsakič, ko vstopite v trgovino.

Marsikatero živilo, ki ga uživate dnevno, je namreč produkt velikih koncernov, ki proizvajajo prehranske izdelke za cel svet. Spodaj pa nizamo imena sedmih trenutno najbogatejših predstavnikov živilske industrije.

7. Charlene de Carvalho

Kdo bi si mislil, da je pivo lahko tako prodajan produkt, da človeka uvrsti med 100 najbogatejših prebivalcev sveta. Hči ustanovitelja nizozemske pivovarne Heiniken se namreč z 11 milijardami dolarjev poslovnega premoženja uvršča na 94. mesto lestvice najbogatejših Zemljanov.

Charlene de Carvalho.

Net worth of $12.7 billion.

70th richest- Forbes

ED & Owner of a 25% controlling interest in Heineken International pic.twitter.com/06HrSpshxH — Ćąvë🌣 (@Kevrx) 14 March 2017

6. Zong Qinghou

Najbogatejši Kitajec, ki ga je do 12 milijard dolarjev pripeljala proizvodnja stekleničenih pijač, je Zong Qinghou, lastnik podjetja Wahaha. Bolj kot o njegovih uspehih pa se v zadnjem času piše o njegovi hčeri, ki zaman išče fanta, ki ga ne bi zanimalo le družinsko bogastvo.

Chinese billionaire, Zong Qinghou, is also interested to buy Milan. pic.twitter.com/E751Ta4BM6 — AC Forza Milan/News (@ACForzaMilano) April 24, 2014

5. Alejandro Santo Domingo Davila

Sin ustanovitelja pivovarne Santo Domingo velja za enega najbolj zaželenih samcev na svetu. Seveda ga tja uvršča 12 milijard dolarjev vredno premoženje, med katerim se skriva tudi zasebni otok na Karibih.

4. Dhanin Chearavanont

15 milijard dolarjev je Tajcu Dhaninu Chearavanontu prinesla perutnina. Posel, ki ga je pričel njegov oče, je iz majhne prodajalne semen prerasel v pravo zlato jamo, ki s perutnino in napravami za hranjenje le te oskrbuje večino azijskega trga.

3. Jorge Paulo Lemann

Nekoč profesionalni teniški igralec, danes pa eden najbogatejših Zemljanov, si lasti večinske deleže v podjetjih Burger King in Anheuser Busch. Njegova vrednost premoženja je ocenjena na 17 milijard dolarjev.

Jorge Paulo Lemann, the billionaire co-founder of 3G Capital, said he’s been scrambling to keep up with rapid technological changes https://t.co/aeBXHt6Tb6 pic.twitter.com/vyunVDJQzv — Bloomberg (@business) April 30, 2018

2. Forrest, Jacqueline in John Mars

Člani družine Mars zaslužijo (skoraj) vsakič, ko si pri blagajni v trgovini privoščite čokoladno tablico. Njihovo podjetje namreč proizvaja kultne sladkarije, kot so Snickers, M&M bonboni, Milky Way in druge, premoženje pa je ocenjeno na 17 milijard dolarjev.

Chocolate Billionaire Forrest Mars jr. Obit. Photo by Yousuf Karsh https://t.co/kV3zoELJ46 pic.twitter.com/205NUxu7Fb — Julie Grahame (@aCurator) July 28, 2016

1. Družina Albrecht

Najbogatejši na lestvici veljakov živilske industrije je Nemec Theo Albrecht, lastnik trgovskih verig Aldi in Trader Joe’s, ostali člani njegove družine pa upravljajo podjetja Aldi Sud, Hofer in druge. Tako ste tudi vi z vsakim nakupom v zgoraj omenjenem diskontu družini Albrecht pomagali zbrati 52 milijard dolarjev vredno premoženje.

Diamanten-Pauls großer Coup: Heute vor 46 Jahren wurde Aldi-Mitinhaber Theo Albrecht entführt (@einestages-Archiv) https://t.co/lsXCEEgG49 pic.twitter.com/4KCSlbU9Kg — Jochen Leffers (@joleffers) November 29, 2017

Fotografija: Unsplash

Vir: Twistedfood.com