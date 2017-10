Kuhamo s predsedniškimi kandidati: Marjan Šarec

V prihajajočih dneh bomo skupaj spoznavali predsedniške kandidate za predsednika Republike Slovenije. Malce drugače. Skozi želodec. Danes kuhamo z Marjanom Šarcem.

Kako se v napornem predvolilnem obdobju prehranjujete? Obiskujete slovenske kotičke, kjer gostoljubni prebivalci zagotovo poskrbijo za dobre grižljaje, kajne? Pa vendarle, se te dni pogosto zadovoljite tudi s kosom pice?

Z ekipo skrbimo tudi za čim bolj zdravo prehranjevanje. Res pa je, da se je že zgodilo, da tudi po cel dan nismo jedli, saj je bilo intervjujev, dogodkov, obiskov preveč. Ko potujemo iz kraja v kraj, se nemalokrat zgodi, da domačini pripravijo svoje specialitete, včasih pa se moramo zadovoljiti tudi s kosom pice.

Kaj pa sicer, kakšne so vaše prehranjevalne in kuharske navade?

Vstajam ob pol šestih zjutraj, pojem zajtrk, z najožjimi sodelavci pa gremo ob deseti uri dopoldan na tolpo malico. Zvečer jem bolj malo. Urejena prehrana je najpomembnejša za zdrav način življenja in učinkovito delo.

Katero jed najraje skuhate? Prosimo za približen recept.

Za rojstni dan sem dobil knjigo 100 receptov s pivom. Najraje pripravim goveje zrezke. Zrezke najprej potolčem, posolim in popopram, jih »povaljam« v moki. Nato jih na hitro popečem na vročem maslu, dodam na kolute narezano korenje in na kolobarje narezano čebulo, vse to pa zalijem s pol litra piva in nato dušim toliko časa, da so zrezki mehki. Potem dodam še baziliko in druge začimbe, kar imam pri roki. Drugače pa rad naredim kakšno rižoto ali pa pražena jetra, za zajtrk pa umešana jajca z različnimi dodatki, od zelenjave do slanine, kar je pač pri roki. Dobra pa je tudi svinjska ribica, z ohrovtom in zavita v testo. Zelo rad spečem tudi ribe s krompirjem, poleti pa seveda vse sorte stvari na žaru.

Opomba: vprašanja smo posredovali vsem kandidatom za predsednika Republike Slovenije, odzval pa se ni le Boris Popovič.

Naslovna fotografija: arhiv Delo