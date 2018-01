Prestolnica z najbolšjo kulinariko po mnenju Anthonyja Bourdaina

Od vseh mest na svetu bi izbral ravno to.

Zdi se, da ima Anthony Bourdain naravnost sanjsko službo. Sloviti chef namreč obvlada kuharijo, a več časa kot v kuhinji preživi na potovanjih. Pravzaprav večino leta prebije v tujini, kjer snema svoje oddaje za televizijsko hišo CNN, piše knjige in predvsem okuša prav vse, kar ponuja naš planet.

Njegov življenjski ritem torej temelji na potovanju in gurmanskem prehranjevanju in koga bi bilo bolje vprašati za nasvet o kulinariki, kot nekoga, ki je poskusil že čisto vse.

In res so chefa pred kratkim postavili pred težko odločitev. Mediji so mu postavili vprašanje, katero mesto na svetu bi izbral, če bi od zdaj naprej lahko živel le še v enem in nikoli več ne bi mogel izstopiti iz njega.

Nepozabna izkušnja

Čeprav je doživel že marsikaj in videl skoraj vse, Anthony niti malce ni okleval in izstrelil kot iz topa. Če bi se mogel za vedno preseliti v določeno mesto na svetu, bi v sekundi izbral Tokyo.

Sloviti kuhar namreč pravi, da je bil obisk japonske prestolnice prelomna točka v njegovem življenju tako kulinarično kot tudi na splošno. V enem izmed svojih potopisov je celo zapisal, da bi lahko za vedno jedel le še v Tokyu ter da bi se z njim verjetno strinjala tudi večina svetovnih chefov, ki jih pozna.

Japonska se namreč ponaša z vrhunsko kulinariko, ki jo odlikujejo tako okusi kot sam način priprave. Kulinarično izkušnjo Tokya bi lahko primerjali z umetnostjo, ponaša pa se z najboljšimi sušiji na svetu, poleg japonskih tradicionalnih jedi pa boste v prestolnici lahko okusili tudi najbolje pripravljen koktajl, vrhunsko pecivo, odlično pripravljeno morsko hrano in še marsikaj.

V letu 2018 torej na kulinarično popotovanje v Tokyo!

Fotografija: Reuters Pictures