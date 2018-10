Kraljevi dvor je razkril številke, ki se stekajo na račun zaposlenih v Buckinghamski palači.

V medijih dan za dnem spremljamo življenja članov britanske kraljeve družine, veliko manj pa poznamo tiste, ki skrbijo za njihovo vsakodnevno dobro počutje. Na kraljevem dvoru obstajajo poklici, ki si jih morda težko zamislite, med drugim tudi človek, ki skrbi za pogrinjke na kraljevi mizi in oskrbnik okvirjev kraljevih slik. Večina zaposlenih poleg plače prejema tudi dobro odmerjene prispevke za v pokojninski sklad, brezplačno bivanje na dvoru in tople obroke.

In če ste se kdaj spraševali, kako živijo zaposleni na britanskem kraljevem dvoru, naj vam povemo, da je medij Love money pred kratkim objavil zneske, ki jih ti prejemajo za opravljanje različnih del. Nas je seveda najbolj zanimalo, koliko zaslužijo tisti, ki so zaposleni v kraljevi kuhinji.

Butler začetnik

Ko se prvič prijavljate za pozicijo kraljevega butlerja, morate najprej prestati marsikateri trening in začetno plačilo 15 tisoč funtov letno. Kasneje pa se vam seveda obeta večja številka, če so na dvoru z vami zadovoljni.

Pomivalec posode

Verjetno si lahko predstavljate, koliko posode premore kraljevi dvor. In čeprav je porcelana in ponev ogromno, plačilo za njihovo pomivanje ni takšno. Pomivalec kraljeve posode lahko namreč letno računa na priliv v višini 17 tisoč funtov.

Upravljalec z blagom

Oziroma “linen keeper”, torej oseba, ki skrbi za prte, prtičke in ostale pogrinjke, kraljevi dvor letno stane 17.800 funtov. Njegova primarna naloga je zagotoviti lep izgled kraljevih banketov.

Pomoč v kuhinji

Čeprav za menije skrbi kraljevi chef, večino dela zanj opravijo porterji oziroma kuhinjski pomagači. Kot so zapisali v oglasu za delo, ti ne potrebujejo predhodnih izkušenj, za opravila, kot so rezanje zelenjave in lupljenje krompirja, pa plačajo z 19.900 funti.

Kraljevi chef

Kolikšno plačilo prejema glavni kraljevi chef na dvoru niso želeli izdati, njegov glavni asistent, ki kuha za kraljico ter druge obiskovalce Buckinghamske palače, pa letno prejema 20.604 funtov. Seveda mu na dvoru poleg plače zagotavljajo tudi bivanje in prehrano.

Fotografija: Unsplash