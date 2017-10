Instant čvek z Juretom Godlerjem: Najraje kuha z vodko in le v predpasniku

Z nami je tokrat čvekal televizijski voditelj, glasbeni genij in sarkastični komik Jure Godler, ki se je seveda pošalil tudi z nami ter nam med drugim zaupal, da čiščenja nape ne mara preveč.

Kaj ste nazadnje pojedli?

Sadje z jogurtom.

Nam lahko to pokažete?

Žal ne. V življenju sem obrok fotografiral samo enkrat in še to v namene parodije.

Kdo drži kuhalnico v vašem gospodinjstvu?

Miruje v predalu.

Kakšen tip gospodinjca ste? Likate kuhinjske krpe ali vam je vseeno za takšne malenkosti?

Kuhinjske krpe morajo biti vedno zlikane. Tako kot vse ostalo. Ostalo nima smisla. Ostalo je neresno.

S predpasnikom ali brez?

Samo s predpasnikom. To je pa tudi vse. Samo predpasnik.

Brez katere sestavine si ne predstavljate svoje kuhinje?

Brez vodke.

Gospodinjsko opravilo, ki ga najbolj sovražite?

Čiščenje nape.

Koliko na mesec zapravite za hrano?

Nekaj sto evrov.

Kaj se vam v hladilniku največkrat pokvari?

Skuta.

Sobotni zajtrk …

Toast z maslom in marmelado, misli, sadje in čaj.

Najljubša jed?

Suši.

Vegansko/vegetarijansko/brezglutensko/LCHF …?

LCHF.

Kava ali čaj?

Čaj.

Vino ali pivo?

Vino.

Domača kuhinja ali restavracije?

Restavracije.

Kosilo ali večerja?

Kosilo.

Kaj je vaša specialiteta?

Čokolino z marmelado.

Nam zaupate recept?

Vsujemo čokolino v skledo, dodamo mleko in premešamo. Na koncu vrh prekrijemo s čokolado. Pa dober tek.

Česa ste danes najbolj siti?

Sit sem hitre hrane.

