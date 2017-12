Kaj bo za božično večerjo pripravil chef Bine Volčič? (VIDEO)

Oglasili smo se v Monsteri pri chefu Binetu Volčiču.

Do praznikov nas loči le še nekaj dni in vsi aktivno premišljujemo, kaj bomo postavili pred naše najbližje, zato smo navdih poiskali pri znanih obrazih. Ustavili smo se v bistroju Monstera priljubljenega slovenskega chefa Bineta Volčiča in mu zastavili nekaj vprašanj glede praznične kulinarike.

Ker bo za silvestrsko večerjo razvajal goste v svojem bistroju, bo v krogu najbližjih bolj obilno praznoval božič. Čeprav letos ne bo gostitelj družinske večerje, pa bo tudi v gosteh prevzel vajeti v kuhinji.

Kakšen bo prazničen meni pri Volčičevih, kdo vse bo povabljen in kdo za omizjem bo dežurni kulinarični kritik, izveste v spodnjem video intervjuju.

Video in fotografija: Sonja Ravbar

