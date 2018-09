VIDEO: Meghan Markle izdala dobrodelno kuharsko knjigo

Vsak član britanske kraljeve družine ima svoje naloge, med drugim so nadvse dejavni na področju dobrodelnosti. Odkar je tudi sama postala del kraljeve družine, je Meghan Markle že sodelovala pri različnih humanitarnih dejavnostih, nedavno pa se je lotila tudi svojega prvega dobrodelnega projekta. Ta je kulinarične narave, kar seveda ni čudno, saj je znano, da Meghan zelo rada poprime za kuhalnico.

Vojvodinja sussekška je tako izdala knjigo receptov, seveda pa ne gre za običajno kuharico. Z njo bo namreč pomagala ženskam, ki so v preteklem letu v tragičnem londonskem požaru, ko je gorela stolpnica Grenfell Tower, izgubile dom.

United by their passion for food and cooking as a way of strengthening communities, The Duchess of Sussex and the women of the Hubb Community Kitchen are pleased to share ‘Together: Our Community Cookbook’ #CookTogether pic.twitter.com/RSFD7ChD9E

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 September 2018