Osem muzejev, ki jih mora obiskati vsak kulinarični navdušenec

Kdo pravi, da so muzeji dolgočasni?

V našem uredništvu je kar nekaj ljubiteljev umetnosti, verjamemo pa, da se nekateri muzejem raje izognejo in prihranek od vstopnin zapravijo v kateri izmed mamljivih restavracij. Kadar potujemo z omejenim proračunom, se namreč tudi mi težko upremo preizkušanju lokalne kulinarike.

Na srečo pa se v nekaterih krajih po svetu izbiri lahko izognemo. Obstaja namreč kar nekaj muzejev, ki so posvečeni gurmanom. Od sira do klobas: spodaj nizamo kulinarične muzeje, katere je vsekakor vredno obiskati, ko se boste potepali po svetu.

Muzej ocvrtega krompirja v Brugesu

Čeprav ocvrt krompirček največkrat povezujemo z ameriškimi restavracijami s hitro prehrano, njegove korenine segajo v Belgijo. O tem se lahko prepričate v edinem Frietmuseumu na svetu, ki stoji v Brugesu.

Sirov muzej v Alkmaarju na Nizozemskem

Vsi smo že poizkusili gaudo in edamca, marsikdo pa ne ve, da oba prihajata z Nizozemske. Edam in Gauda sta namreč le ena izmed holandskih krajev, ki so svoja imena posodili vrstam sira. V Alkmaarju vsekakor lahko pričakujete lepo bero sirovih ‘koles’.

Newyorški čokoladni muzej, ZDA

Med raziskovanjem Velikega jabolka nikakor ne pozabite obiskati muzeja Choco-story. V njem boste podrobno spoznali dolgo pot od drevesa do vaših ust, ki jo kakavovo zrno prepotuje v presenetljivo kratkem časovnem obdobju. Samo pomislite, čokoladi je namenjenih kar 500 kvadratnih metrov na Manhattanu!

Muzej juhe ramen Shin Yokohama na Japonskem

V naši državi kraljuje goveja juha, na Japonskem pa se ji bo najbolj približal tradicionalni ramen, ki lahko poleg rezancev in zelenjavne spremljave vsebuje rakce, piščanca, govedino, račko ali svinjino. Tisti, ki sodite med ramen navdušence, boste v Shin Yokohami nadvse uživali.

Berlinski muzej klobas, Nemčija

V Nemčiji boste na stojnico s klobasami naleteli na vsakem koraku, v berlinskem muzeju, ki jim je posvečen, pa boste lahko sodelovali tudi pri njihovi virtualni pripravi. Brez skrbi, klobase boste lahko tudi poskusili.

Korejski muzej kimchija v Seulu

Kar dvajset let star muzej kimchija je edini s kulinarično tematiko v Južni Koreji. Njeni prebivalci tipično jed iz fermentiranega zelja jemljejo nadvse resno in tako jo predstavljajo tudi v Seulu. Spoznali jo boste lahko tako v teoriji kot v praksi, saj se v muzeju lahko udeležite tudi tečaja priprave kimchija.

Muzej oljčnega olja na grškem Lezbosu

Čeprav je oljčno olje cenjeno po celotnem Mediteranu, boste morali po pregovorno najboljšega odpotovati na Lezbos. Dragoceni sestavini so tam posvetili muzej, kjer si boste lahko ogledali postopek pridelave od oljke do stekleničke.

Muzeji svetovno znanih blagovnih znamk

Tudi nekatere prehrambene blagovne znamke so postale tako prepoznavne, da so jim v čast postavili muzeje. Tako boste v Amsterdamu lahko obiskali muzej Heiniken piva, v Atlanti se lahko poučite o Coca-Coli, v Kaliforniji boste našli muzej, posvečen kultnim bonbonom znamke Pez, svoj hram kulture pa ima celo McDonald’s, njegovo zgodbo lahko spoznate v Illinoisu.

