Zakaj po slovenskih gostilnah in restavracijah trenutno kroži sedem »inšpektorjev«?

Kuhinje, kuharji in kuharice so pod drobnogledom …

»Inšpektorji« bodo v nekaj mesecih ocenili več kot sto naslovov, različnih tipov in ravni, oktobra pa bo kompilacija prvič izšla kot samostojni slovenski vodnik znanega Gault & Millau.

Francoski vodnik je ob Michelinu drugo najbolj znano podjetje, ki se sistematično in z več desetletno tradicijo ukvarja z ocenjevanjem restavracij in gostiln. Kuharji o njem govorijo kot o »haubah«, saj ocene grafično označujejo s kuharskimi kapami. Poenostavljeno, Gault & Millau bolj poudarja odkrivanje novega in tudi bolj dostopnega, Michelin izbira in proslavlja samo najboljše. Z drugimi besedami: pride dve leti kasneje, pravi Côme de Cherisey, elegantni lastnik družbe in glavni urednik, ki je včeraj v Ljubljano prišel, da je pomagal naliti ta »aperitiv«, to napoved izida.

