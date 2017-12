Na kaj moramo biti pozorni, ko izbiramo peneče vino?

Etiketa pove vse.

Peneča vina nastajajo z metodo sekundarne fermentacije oziroma vrenja. Po klasični ali šampanjski metodi drugo vrenje poteka v steklenicah (tako so narejeni vsi šampanjci), pri cenejši charmat ali tankovski metodi pa drugo vrenje poteka v velikih tankih iz nerjavnega jekla.

Non-vintage (NV) oznaka na etiketi pomeni, da je osnovno vino iz različnih letnikov, oznaka vintage (V) oziroma zapisana letnica pa pomeni, da gre za vino enega samega letnika. Po navadi gre za dober letnik.

Če na etiketi piše blanc de blancs, je vino narejeno zgolj iz belih sort, v Šampanji iz chardonnayja. Blanc de noirs bi lahko prevedli belo iz črnega: osnovno vino je narejeno iz modrega pinota in pinota meunier. Tretja varianta je rose. Poznamo tudi rdečo penino (pri nas jo delamo iz terana, v Avstraliji iz shiraza …), v Šampanji pa je to prepovedano.

Dobro je poznati oznake za količino nepovretega sladkorja. Brut natur pomeni, da je nepovretega sladkorja ostalo od 0 do 2 g/l. Takšna je vsaka penina, preden ji vinar z dodajanjem ekspedicijskega likerja po zamenjavi zamaška (degoržaciji) določi stopnjo suhosti. Extra brut pomeni, da je nepovretega sladkorja od 0 do 6 g/l. Brut vsebuje manj kot 12 g/l nepovretega sladkorja, extra dry od 12 do 17 g/l, sec ali dry od 17 do 32 g/l, demi-sec (polsuho ali posladko) pa od 33 do 50 g/l. In še doux ali sladko: ostanek sladkorja je več kot 50 g/l.

Kako penino kombiniramo z jedmi

Penine in šampanjci so idealni spremljevalci vse vrste hrane, poudarja Mira Šemić. To ne pomeni, da bomo eno penino imeli za ves obrok. Stopnja sladkorja in sorta vina namreč določata, s kakšno hrano se mehurčki najbolje ujamejo.

Suha penina je primerna za slano, mastno in ocvrto hrano. Mehurčki vedno znova osvežijo usta. Ker perejo jezik, lahko suhe penine ponudimo tudi s tako imenovano problematično hrano (ko kombinacija z vinom pusti v ustih kovinski priokus), kot so šparglji, artičoke, špinača, mastna riba. Bolj suhe penine se podajo predvsem k nežnejšim jedem, pa naj gre za surove ostrige s kapljico limone ali druge morske sadeže. Dobro se obnesejo tudi pri sirih s plemenito plesnijo.

Pri kompleksnih jedeh lahko pijemo srednje sladke penine z večjim telesom. Pri sladicah in močnih zorjenih sirih pa lahko nadaljujemo s penečim vinom z večjim ostankom sladkorja. Peneča vina z več sladkorja se lepo ujamejo z eksotično, denimo azijsko in indijsko kuhinjo.

Če se bomo držali nekaj najbolj osnovnih pravil za spajanje hrane in penečega vina, bodo prišle jedi bolj do veljave. A še vedno naj vam bo edino vodilo vaš okus. Kakor poudarja Mira Šemić, se namreč lahko držite zgolj enega samega pravila, in to je, da ni pravil. Najbolj pomembno je, da znamo uživati v trenutku, zato naj bodo prazniki preplet druženja, veselja in ugodja.

Besedilo: Olga Cvetek