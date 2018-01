Blagodejni učinki temne čokolade

Tudi čokolada koristi zdravju, zato se ji ni treba izogibati, pazite le, da je temna, z visoko vsebnostjo kakava.

Raziskave kažejo, da je temna čokolada živilo, ki se ga ne smemo bati, a velja premisliti, kako uživati v čokoladnem okusu, da preveč ne bo res preveč. Ravno pri čokoladi zelo hitro spoznamo, da več ni zmeraj bolje.

Zadnji dokazi znanstvenih raziskav priporočajo dnevno uživanje temne čokolade v zmernih količinah, tako naj bi pomagali preprečevati bolezni srca in ožilja. Temna čokolada namreč vsebuje flavonoide. Gre za snovi, ki so v rastlinah in imajo mnogo vlog, najpomembnejša je zagotovo ta, da dajejo rastlinam barvo – so namreč pigmenti. Vzrok so za rdečo, modro ter rumeno barvo cvetov in plodov, redkeje obarvajo tudi liste. So tudi UV-filtri v rastlini in jo tako ščitijo pred škodljivimi UV-žarki, ki bi jo lahko poškodovali. Poleg tega v rastlinah delujejo proti mikrobom in insektom in ji tako ponujajo vir obrambe pred zajedavci. Te polifenolne spojine delujejo blagodejno tudi na človeško telo; njihov najpomembnejši učinek je zagotovo antioksidativno delovanje, pomagajo pa tudi pri varovanju telesa pred mutagenimi in karcinogenimi snovmi.

Kot je že nemalokrat opozorila Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., je treba uživanje temne čokolade začeti postopno. Primerna je pravzaprav za vsakogar, za zdrave kot preventiva pred debelostjo in številnimi kroničnimi obolenji telesa in duha, za bolne pa kot pomožno terapevt­sko sredstvo pri številnih zdravstvenih tegobah. In koliko je lahko pojemo? Pri raziskavah o ugodnih učinkih na ožilje so odkrili, da se učinek kakava pozna pri odmerku 200 mg kakavovih flavonoidov, ki jih najdemo v približno 2,5 grama kakavovega praška z visoko vsebnostjo flavonoidov in 10 gramov temne čokolade.

Raziskave so si bolj ali manj enotne, da ima temna čokolada s svojo vsebnostjo kakava pet osnovnih blagodejnih učinkov: preprečuje predčasno staranje in degenerativne bolezni, skrbi, da organizem dobi dovolj železa, magnezija, bakra, mangana itd., izboljšuje razpoloženje, varuje in ugodno vpliva na relaksacijo krvnih žil ter na strjevanje krvi. To pomeni, da ima temna čokolada pozitiven vpliv tudi pri zniževanju krvnega tlaka. Pri visokem tlaku je vzrok za povečanje ravno zoženje perifernih žil. Če se žile razširijo, lahko krvni tlak pade, to pa ima pozitiven vpliv na srce, saj ga s tem močno razbremenimo. Košček čokolade nas poživi, zato ne preseneča, da po njej posežemo, ko smo v stiski, pod stresom. Ker zmanjša miselno utrujenost in izboljša razmišljanje, zlasti med daljšim umskim naporom, si jo le privoščite.

Besedilo: M. M. K.

Fotografija: Thinkstock