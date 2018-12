Prebrisana rešitev: darila od doma.

Kristina in Mitja (Vibrant Plate) sta se poglobila v tri najbolj priljubljena užitna darila: preprosto, hitro, bolj zdravo, predvsem pa veliko bolj osebno kot karkoli, kar je mogoče kupiti. In v tem duhu smo se tudi pogovarjali: o sestavinah in receptih, ki nam ne pridejo prav samo v kuhinji.

Fotografija: Vibrant plate